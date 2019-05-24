В Бресте завершился XIV Белорусский международный медиафорум

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу СМИ Союзного государства обсудили в Бресте. За круглый стол сели участники международного медиафорума, который в эти дни прошел в самом южном городе Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Руководители СМИ и медиа-эксперты из Беларуси и России говорили о том, как развивается современная журналистика, какие способы донести информацию наиболее эффективны и стоит ли боятся конкуренции с интернет-изданиями.

Как отметил министр информации Беларуси, самое часто используемое слово во время многочисленных дискуссий на форуме – «доверие». Именно оно является залогом популярности любого информационного ресурса. После круглого стола участники мероприятия отправились на экскурсию в Брестскую крепость. Но и там продолжили разговор о наиболее актуальных темах, а также подвели итоги двухдневного форума.

«И журналисты, и руководители СМИ из Беларуси, России и других стран смогли поговорить на достаточно актуальную тему: как сделать так, чтобы читатель, зритель, пользователь интернет-ресурсов, социальных сетей доверял той информации, которая выкладывается, печатается, проходит в эфире», – сказал министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

«Если ты делаешь какое-то дело, и об этом никто не знает, то считай, что ты ничего не делаешь. Поэтому СМИ как раз выполняют роль связи между теми, кто практически участвует в реализации задач по строительству Союзного государства, и общественностью. Общественность должна знать, на что уходят деньги, каковы результаты использования этих средств», – отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.