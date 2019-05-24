ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памяти верны: в Брестской крепости прошел митинг-реквием

25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мы этой памяти верны». Под таким лозунгом в Брестской крепости прошел митинг-реквием в честь 75-летия освобождения Беларуси от нацистов, передает телеканал «МИР 24».

В Брест приехали школьники, кадеты, суворовцы, представители религиозных конфессий и органов власти из разных областей страны, а также ветераны войны – всего более 700 человек. Многие держали в руках портреты героев, чьими именами сейчас названы улицы в городах Беларуси.

Участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Митинг провели в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» и приурочили ко Дню пограничника.

«Для нас это особо значимо, отметить подвиг пограничников, которые первыми приняли на себя удар фашистской Германии и защищали Брестскую крепость. Нам очень важно видеть, что очень много молодежи. Нам очень важно привлечь их внимание и подчеркнуть ту героическую историю и подвиг белорусского народа», – рассказал председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько.

«У меня воевали прабабушка, прадедушка. Они проходили службу в партизанском отряде. Я считаю, это важно чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял право на жизнь для нас», – поделился курсант Минского суворовского военного училища Степан Чеботарь.

По окончании митинга участники акции отправились на экскурсию по Брестской крепости, посетили новую интерактивную экспозицию.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По окончании митинга участники акции отправились на экскурсию по Брестской крепости и посетили новую интерактивную экспозицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте завершился XIV Белорусский международный медиафорум
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • марино орланди официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика