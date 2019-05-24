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Памяти верны: в Брестской крепости прошел митинг-реквием
25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Мы этой памяти верны». Под таким лозунгом в Брестской крепости прошел митинг-реквием в честь 75-летия освобождения Беларуси от нацистов, передает телеканал «МИР 24».
Участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Митинг провели в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» и приурочили ко Дню пограничника.
«У меня воевали прабабушка, прадедушка. Они проходили службу в партизанском отряде. Я считаю, это важно чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял право на жизнь для нас», – поделился курсант Минского суворовского военного училища Степан Чеботарь.
По окончании митинга участники акции отправились на экскурсию по Брестской крепости, посетили новую интерактивную экспозицию.
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По окончании митинга участники акции отправились на экскурсию по Брестской крепости и посетили новую интерактивную экспозицию.
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