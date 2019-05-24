Памяти верны: в Брестской крепости прошел митинг-реквием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мы этой памяти верны». Под таким лозунгом в Брестской крепости прошел митинг-реквием в честь 75-летия освобождения Беларуси от нацистов, передает телеканал «МИР 24».



В Брест приехали школьники, кадеты, суворовцы, представители религиозных конфессий и органов власти из разных областей страны, а также ветераны войны – всего более 700 человек. Многие держали в руках портреты героев, чьими именами сейчас названы улицы в городах Беларуси.

Участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Митинг провели в рамках республиканской акции «Беларусь помнит» и приурочили ко Дню пограничника.

«Для нас это особо значимо, отметить подвиг пограничников, которые первыми приняли на себя удар фашистской Германии и защищали Брестскую крепость. Нам очень важно видеть, что очень много молодежи. Нам очень важно привлечь их внимание и подчеркнуть ту героическую историю и подвиг белорусского народа», – рассказал председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько.

«У меня воевали прабабушка, прадедушка. Они проходили службу в партизанском отряде. Я считаю, это важно чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял право на жизнь для нас», – поделился курсант Минского суворовского военного училища Степан Чеботарь.

По окончании митинга участники акции отправились на экскурсию по Брестской крепости, посетили новую интерактивную экспозицию.