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Синхронных переводчиков с китайского языка планируется обучать в Беларуси

25.05.2019 07:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоялось пятое заседание комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Стороны утвердили план работы на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66503.php

Синхронных переводчиков с китайского языка планируется обучать в Беларуси

"В целом мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения, реализуются межправительственные соглашения, межвузовские договоры. Могу оценить сегодняшнее заседание очень позитивно. Консенсус достигнут по всем вопросам, подписали протокол и план работы на 2020 год", - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Во время заседания поднимался вопрос укрепления сотрудничества между вузами Беларуси и Китая. "Договорились, что поработаем в плане подготовки синхронных переводчиков китайского языка. Эта тема интересна для белорусских вузов. Во-вторых, обменяемся педагогами. Преподаватели белорусского языка поработают в вузах, где обучают белорусскому как специальности. Представители КНР помогут нам педагогами, которые могут поучаствовать в кафедрах китайского языка, особенно в региональных университетах", - добавил Игорь Карпенко.

В свою очередь заместитель министра образования Китая Тянь Сюэцзюнь предложил наладить совместную подготовку кадров в области культуры и искусства: в хореографии, музыке, изобразительном искусстве. "Беларусь и Китай активно развивают сотрудничество в сфере образования. Это обмен студентами и преподавателями, общие научные исследования, продвижение изучения наших языков. Общими усилиями поднимаем взаимодействие на более высокий уровень. Мы нацелены реализовывать стратегию всестороннего партнерства, чтобы углубить дружбу между народами наших стран", - подчеркнул замминистра образования КНР.

Еще одной стороной взаимодействия является организация оздоровления детей. В июле около 200 школьников из Китая приедут на отдых в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок". Примерно в это же время ребята из Беларуси отправятся на оздоровление в Поднебесную. "Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. Затем последовало приглашение китайской стороны оздоровить белорусских детей. В этом году взаимный проект продолжится", - рассказал министр образования Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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