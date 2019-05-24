Синхронных переводчиков с китайского языка планируется обучать в Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоялось пятое заседание комиссии по сотрудничеству в области образования белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Стороны утвердили план работы на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.



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"В целом мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения, реализуются межправительственные соглашения, межвузовские договоры. Могу оценить сегодняшнее заседание очень позитивно. Консенсус достигнут по всем вопросам, подписали протокол и план работы на 2020 год", - сказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Во время заседания поднимался вопрос укрепления сотрудничества между вузами Беларуси и Китая. "Договорились, что поработаем в плане подготовки синхронных переводчиков китайского языка. Эта тема интересна для белорусских вузов. Во-вторых, обменяемся педагогами. Преподаватели белорусского языка поработают в вузах, где обучают белорусскому как специальности. Представители КНР помогут нам педагогами, которые могут поучаствовать в кафедрах китайского языка, особенно в региональных университетах", - добавил Игорь Карпенко.

В свою очередь заместитель министра образования Китая Тянь Сюэцзюнь предложил наладить совместную подготовку кадров в области культуры и искусства: в хореографии, музыке, изобразительном искусстве. "Беларусь и Китай активно развивают сотрудничество в сфере образования. Это обмен студентами и преподавателями, общие научные исследования, продвижение изучения наших языков. Общими усилиями поднимаем взаимодействие на более высокий уровень. Мы нацелены реализовывать стратегию всестороннего партнерства, чтобы углубить дружбу между народами наших стран", - подчеркнул замминистра образования КНР.