Денег нет, но вы держитесь. Жертвы капремонта и благоустройства на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Сегодня на « Доске позора » выходного не будет: наши читатели не смогли пройти мимо жертв капремонта и благоустройства. Смотрите новую подборку ошибок современных строителей и проектировщиков, попавших в объективы.

Наши читатели — люди справедливые, поэтому если они видят, что после публикации на «Доске позора» кто-то исправился и ситуация меняется в лучшую сторону, они сразу же об этом сообщают. Вот, например, в Полоцке дорожку к дому № 7 по улице Гагарина в Полоцке частично отремонтировали.





Витебск. Железнодорожный вокзал. Лестницу путепровода Металлистов починили.





Пешеходный переход напротив дома № 68 по улице Нестерова в Минске. После публикации фото в рубрике в ноябре 2018 года уже через неделю в этом месте нарастили асфальт.



Фото предоставлено читателем

Дальше была зима. В феврале снег сошел вместе с асфальтом. И лужа по-прежнему на месте. И по-прежнему приходится переходить дорогу по лежачему полицейскому.



Фото предоставлено читателем

В таком состоянии находится лестница по улице Харьковской между домом № 80, корпус 1, и домом № 76.



Фото предоставлено читателем

Лестница на Лынькова, 23а, в Минске уже лет 10 в печальном состоянии. Она совсем маленькая, в три ступени. Но денег на ремонт нет. Неужто масштаб не тот? Денег нет, но вы держитесь…



Фото предоставлено читателем

На днях установили забор на углу между домами на Славинского, 33 и 35. Все бы хорошо, но одну сторону забора прибили гвоздем к живому дереву. Ну вот кому так лень было столбик вкопать?



Фото предоставлено читателем

Любань. Читатель сообщает, что по улице Боровика, 46, связисты закопали новые кабели и установили новый щит управления. Вскоре асфальт просел на тротуарной дорожке. Теперь мамам с колясками приходится объезжать ямы по газону.









Опять Любань. Между домами № 90 и 92 по улице Ленина находится колодец. Люк расположен ниже уровня асфальта на 20 см. Жильцы придумали внутрь углубления положить тротуарную плитку, так как устали въезжать в эту яму автомобилями.



Фото предоставлено читателем

Проблема с « впуклыми » и выпуклыми люками на дорогах повсеместная, поэтому показываем еще раз, как они должны выглядеть и как ремонтируют их немцы:



Фото предоставлено читателем

Минск , улица Разинская. Недалеко от пересечения с третьим Железнодорожным переулком провалились две чугунные крышки люков. Колодцы заполнены водой под завязку. Одну дырку заложили деревянным щитом. И без того узкая улица превратилась в настоящий ужас для водителей. Это продолжается более месяца.

Дорога во двор домов 26 и 28 на улице Алеся Гаруна в Минске. Читатель пишет под фото, что с «2009 года никак не хватает ни асфальта, ни плитки, ни желания, чтобы доделать начатое».



Фото предоставлено читателем

Минск. Якубова, 66/1, сделали ремонт работники ЖЭСа. Про малярную ленту и защиту пленкой они, наверное, никогда не слышали.



Фото предоставлено читателем

Автор этого фото пишет: «Наблюдая благоустройство центральной части города ко вторым Европейским играм, я заметила, что дорожка для слабовидящих возле ресторана McDonalds на Немиге в Минске проложена через столбы. Об этом сообщила на 115.бел, но, похоже, там не понимают, как выглядит дорожка для слепых. Для них это просто желтая линия у перехода». Для всех тех, кто тоже о таких дорожках не слышал, сообщаем: вот эта тропинка из рельефной плитки желтого цвета и есть она. Теперь представим слабовидящего туриста, который в Европе к таким дорожкам привык — он же пока до перехода дойдет два столба обнимет.



Фото предоставлено читателем

Минск, Плеханова, 73. После капитального ремонта появились двери. Лучше бы их вовсе не ставили.



Фото предоставлено читателем

Курортный поселок Нарочь, Ленинская, 13. После замены труб собрать дорожку обратно не получилось. А по этой дорожке каждый день детей в ясли водят, а дети постарше на самокатах в детский сад катят.



Фото предоставлено читателем

Витебск, проспект Победы, 3/1 (недалеко от ФОКа): пешеходную дорожку победило дерево. Что предпримут дорожники?



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Карла Маркса, 66, лестница без пандуса, поэтому велосипедисты и мамы с колясками ее обходят. На 115.бел появилось сообщение, что «устройство пандуса не предусмотрено». Кто так решил и почему?



Фото предоставлено читателем

Борисов, улица Гагарина, 67. Напротив 6 и 7 подъездов несколько лет назад коммунальные службы проводили ремонт трубопровода, разрушили тротуар и зеленую зону, после завершения работ их не восстановили.



Фото предоставлено читателем

А мусорные контейнеры в этом дворе установили прямо на зеленую зону, при этом подъездные пути не обустроили, мусоровозы подъезжают к ним, ломая бордюры и уничтожая зеленую зону.



Фото предоставлено читателем

Письмо из Лиды: «Месяц назад выезд из двора по улице Невского перекопали, проложили трубу или кабель и присыпали песком. Теперь там траншея. Выход придумали оригинальный: подсыпали песком и положили пару бетонных плиток на 5−7 см выше асфальта. Позор таким работникам».



Фото предоставлено читателем

Читатель назвал фото «Фонтан позора». Его, кстати, можно найти возле фан-зоны вторых Европейских игр по проспекту Правды, 40, возле магазина «Сандрик».









Жодино, улица Советская, 19а. После капремонта возле входа в подъезд теперь лужа. Она появляется после любого дождя.



Фото предоставлено читателем

А это фото — вместо хорошего анекдота об экономии пространства в хрущевках.



Фото из Instagram

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны. А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!