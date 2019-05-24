ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На контроле централизованное тестирование и использование служебного автотранспорта

25.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

На контроле централизованное тестирование и использование служебного автотранспорта

С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриентам в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии» — в  г. Гродно: 8 (0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01; в г. Лида: 8 (0154) 64-65-01, 64-65-02, 64-65-03, по которым можно обращаться по спорным вопросам, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование.

 

 

Как показали проводимые Комитетом госконтроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия, по-прежнему имеют место факты использования должностными лицами организаций служебного автотранспорта в личных целях, которые не связаны с организацией производственного процесса и выполнением представительских функций.

В Комитете государственного контроля Гродненской области с 27 мая по 12 июня будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-16, 79-88-19, 79-88-23 и 79-88-24, по которым можно обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся фактах нецелевого использования служебных и специальных легковых автомобилей.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синхронных переводчиков с китайского языка планируется обучать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика