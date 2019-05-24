На контроле централизованное тестирование и использование служебного автотранспорта

Источник материала: Вороновская газета





С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриентам в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии» — в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01; в г. Лида: 8 (0154) 64-65-01, 64-65-02, 64-65-03, по которым можно обращаться по спорным вопросам, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование.

Как показали проводимые Комитетом госконтроля Гродненской области контрольно-аналитические мероприятия, по-прежнему имеют место факты использования должностными лицами организаций служебного автотранспорта в личных целях, которые не связаны с организацией производственного процесса и выполнением представительских функций.

В Комитете государственного контроля Гродненской области с 27 мая по 12 июня будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно: 8 (0152) 79-88-16, 79-88-19, 79-88-23 и 79-88-24, по которым можно обратиться с вопросами и информировать Комитет об имеющихся фактах нецелевого использования служебных и специальных легковых автомобилей.