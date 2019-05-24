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Водители, включайте ближний свет!
25.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием несовершеннолетних. В этот период водители в любое время суток обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. За невыполнение данного требования грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа до двух базовых величин.
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С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием несовершеннолетних. В этот период водители в любое время суток...
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