Водители, включайте ближний свет!

Источник материала: Вороновская газета





С 25 мая по 5 июня в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!» для предупреждения аварий с участием несовершеннолетних. В этот период водители в любое время суток обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. За невыполнение данного требования грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа до двух базовых величин.

В ГАИ также напоминают о необходимости использования специальных автокресел при перевозке детей. За нарушение предусмотрен штраф в размере до четырех базовых величин, в случае повторного нарушения в течение года — от двух до восьми базовых величин.