Умер нобелевский лауреат, автор термина «кварк» Марри Гелл-Манн

Источник материала: Tut.by

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом говорится в сообщении независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

Гелл-Манн закончил Йельский университет в 1948 году. В 1951 году он защитил докторскую премию. Он внес значительный вклад в изучение физики элементарных частиц. В 1961 году он предложил новую классификацию частиц-адронов, а позднее разработал кварковую модель элементарных частиц.

We’re sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century’s greatest physicists — pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.

You inspired so many, Murray. You will be missed.