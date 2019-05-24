Умер нобелевский лауреат, автор термина «кварк» Марри Гелл-Манн

Источник материала: Tut.by

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом говорится в сообщении независимого исследовательского центра Институт Санта-Фе в Twitter.

Гелл-Манн закончил Йельский университет в 1948 году. В 1951 году он защитил докторскую премию. Он внес значительный вклад в изучение физики элементарных частиц. В 1961 году он предложил новую классификацию частиц-адронов, а позднее разработал кварковую модель элементарных частиц.

We’re sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century’s greatest physicists — pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark. You inspired so many, Murray. You will be missed. A tribute: https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s — Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.

Гелл-Манн считается автором термина «кварки». Этот термин он позаимствовал из романа «Поминки по Финнегану» Джеймса Джойса. В 1969 году он был удостоен Нобелевской премии «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».

В 1984 году он с группой других физиков стал одним из основателей Института Санта-Фе.