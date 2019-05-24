Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 13 по 19 мая 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 13 по 19 мая 2019 года зарегистрировано 66 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 30 человек.

Выпил — не лезь в воду. Этим правилом пренебрёг неработающий житель аг. Рязанцы и едва не утонул на озере в д. Сапрыновичи. Спасли тонущего пьяного мужчину два рыбака, которые там ловили рыбу. Они вытащили его на берег, оказали первую доврачебную помощь и вызвали скорую, которая доставила его на лечение в центральную районную больницу.





Сотрудниками отделения ГАИ РОВД на этой неделе у д. Сапрыновичи задержан большегрузный автомобиль, в котором незаконно перевозилось 15 тонн яблок на сумму 9750 рублей. Материалы для разбирательства направлены в Могилёвскую таможню.