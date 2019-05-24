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Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 13 по 19 мая 2019 года

25.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

С 13 по 19 мая 2019 года зарегистрировано 66 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 30 человек.

Выпил — не лезь в воду. Этим правилом пренебрёг неработающий житель аг. Рязанцы и едва не утонул на озере в д. Сапрыновичи. Спасли тонущего пьяного мужчину два рыбака, которые там ловили рыбу. Они вытащили его на берег, оказали первую доврачебную помощь и вызвали скорую, которая доставила его на лечение в центральную районную больницу.

Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 13 по 19 мая 2019 года

Сотрудниками отделения ГАИ РОВД на этой неделе у д. Сапрыновичи задержан большегрузный автомобиль, в котором незаконно перевозилось 15 тонн яблок на сумму 9750 рублей. Материалы для разбирательства направлены в Могилёвскую таможню.

На дороге у аг. Ходосы водитель, управляя автомобилем «Опель», столкнулся с вышедшей на проезжую часть коровой. К счастью, ни водитель, ни животное не пострадали. А вот за нарушение Правил дорожного движения на него составлен административный протокол по ст. 18.22 ч. 5 КоАП Республики Беларусь. Водителю грозит предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины. Понесёт наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин и пастух ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб».

 
 
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С 13 по 19 мая 2019 года зарегистрировано 66 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К...
 
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