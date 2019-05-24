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Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 13 по 19 мая 2019 года
25.05.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
С 13 по 19 мая 2019 года зарегистрировано 66 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 30 человек.
Выпил — не лезь в воду. Этим правилом пренебрёг неработающий житель
Сотрудниками отделения ГАИ РОВД на этой неделе у д. Сапрыновичи задержан большегрузный автомобиль, в котором незаконно перевозилось 15 тонн яблок на сумму 9750 рублей. Материалы для разбирательства направлены в Могилёвскую таможню.
На дороге у
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С 13 по 19 мая 2019 года зарегистрировано 66 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К...
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