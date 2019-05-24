Очередной выпуск газеты «Полесская правда» поступил сегодня в киоски

Источник материала: Полесская правда



Сегодня в выпуске:

Накануне Дня пограничника корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская встретилась начальником мобильной группы автожиров Пинского пограничного отряда майором Юрией Минкевичем и узнала, как сбылась его с мечта о небе.

Председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Александр Бойко посетил с рабочим визитом Купятичскую среднюю школу.

Что строится в Пинске на месте снесенной старой мельницы.

Новая железнодорожно-строительная машина для ЭРУП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» прибыла из Австрии.

В Пинском колледже машиностроения состоялся ежегодный областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Водитель автомобиля».

В городском Доме культуры открылась выставка Николая Козловского.

Информационно-пропагандистская группа, возглавляемая заместителем председателя райисполкома С.С. Жидецким, встретилась с коллективом ДРСУ-104. Главной темой встречи стало благоустройство и наведение порядка.

Чистота – стиль жизни. Как благоустройство и наведение порядка проводится в Пинском районе? Интервью на эту тему с начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ районного исполнительного комитета Галиной Васильевной Сидорович провел корреспондент «Полесской правды» Юрий Скороход.

Юные музыканты Пинщины продолжают покорять международный Олимп.

Семью года выбрали в Пинском районе.

В очередной раз Музей Белорусского Полесья присоединился к международной акции «Ночь в музее». Более полутора десятков интересных проектов было подготовлено для интересующейся публики.

Почти одновременно в редакцию «Полесской правды» пришли две хорошие новости. Первая о том, что скоро увидит свет 3-й том академического издания «Евгения Янищиц: произведения, жизнеописание, комментарии». Вторая о том, что в столичном издательстве напечатан третий сборник поэзии Анатолия Шушко. Подробности читатели узнают в сегодняшнем выпуске газеты «Полесская правда».

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