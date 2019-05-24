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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» поступил сегодня в киоски

25.05.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередной выпуск газеты «Полесская правда» поступил сегодня в киоски
Сегодня в выпуске:

  • Накануне Дня пограничника корреспондент «Полесской правды» Наталья Милевская встретилась начальником мобильной группы автожиров Пинского пограничного отряда майором Юрией Минкевичем и узнала, как сбылась его с мечта о небе.
  • Председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Александр Бойко посетил с рабочим визитом Купятичскую среднюю школу.
  • Что строится в Пинске на месте снесенной старой мельницы.
  • Новая железнодорожно-строительная машина для ЭРУП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» прибыла из Австрии.
  • В Пинском колледже машиностроения состоялся ежегодный областной конкурс профессионального мастерства по профессии «Водитель автомобиля».
  • В городском Доме культуры открылась выставка Николая Козловского.
  • Информационно-пропагандистская группа, возглавляемая заместителем председателя райисполкома С.С. Жидецким, встретилась с коллективом ДРСУ-104. Главной темой встречи стало благоустройство и наведение порядка.
  • Чистота – стиль жизни. Как благоустройство и наведение порядка проводится в Пинском районе? Интервью на эту тему с начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ районного исполнительного комитета Галиной Васильевной Сидорович провел корреспондент «Полесской правды» Юрий Скороход.
  • Юные музыканты Пинщины продолжают покорять международный Олимп.
  • Семью года выбрали в Пинском районе.
  • В очередной раз Музей Белорусского Полесья присоединился к международной акции «Ночь в музее». Более полутора десятков интересных проектов было подготовлено для интересующейся публики.
  • Почти одновременно в редакцию «Полесской правды» пришли две хорошие новости. Первая о том, что скоро увидит свет 3-й том академического издания «Евгения Янищиц: произведения, жизнеописание, комментарии». Вторая о том, что в столичном издательстве напечатан третий сборник поэзии Анатолия Шушко. Подробности читатели узнают в сегодняшнем выпуске газеты «Полесская правда».

Друзья!

Если вы хотите читать «Полесскую правду» в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

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