Тревога, которая всегда с тобой. Как наконец с ней попрощаться, рассказывает психолог

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Неопределенное, смутное предчувствие, вызывающее чувство неуверенности и беспомощности, неуловимое, беспредметное, мрачноватое, то ослабевает, то накатывает с новой силой. Это тревога — не самое приятное и знакомое каждому состояние, настигает, когда угодно: перед рабочим совещанием, прыжком с парашютом, важным звонком, во время просмотра выпуска новостей или в компании новых, малознакомых людей.





Иногда, кажется, тревога возникает вообще без причины: обычный день, все нормально, ничего не происходит, а внутри почему-то тяжело и беспокойно, сердце как будто бьется чаще, и хочется немедленно с этим что-нибудь сделать — хоть покурить, хоть пробежаться, заняться уборкой, позвонить другу.

Тревога — это опасение, возникающее, когда под угрозой оказываются поставлены жизненно важные ценности человека (допустим, прыжок с парашютом — это угроза безопасности, самой жизни; рабочее совещание — угроза потери престижа, положения в обществе; общение с новыми людьми — угроза самоценности (эти люди меня не знают, вдруг я не успею показать себя с лучшей стороны, они решат, что я ничего не стою, а я потом тоже в это поверю).

Что же делать с этим ощущением, которое всерьез портит нам жизнь? Рассказывает психолог.



Катерина Зыкова — экзистенциальный психолог, автор телеграм-канала «толерантность к неопределенности»

Тревога и страх

Тревогу не стоит путать со страхом. В отличие от страха тревога — беспредметна, это более фундаментальная реакция организма на опасность. Страх — это то, что появляется позже. Страх переносится легче, чем тревога. При переживании страха действует механизм избегания: например, я боюсь высоты или ездить за рулем, значит, избегаю высоких зданий и не вожу машину — таким образом, у меня есть возможность контролировать свой страх. Тревогу я контролировать не могу. Во время переживания тревоги я не знаю точно, что мне угрожает. Я не могу бороться с тем, чего не знаю, здесь я бессилен. Тревога как бы заполняет, охватывает весь организм, распространяется по всему субъективному пространству, это внутренняя функция, это и есть я сам — а от себя самого, родненького, никуда не убежишь.





Виды тревоги

Тревога может быть нормальной (ситуативной) и невротической. Если человек оказался в незнакомом городе без денег, телефона и карты, наверняка, ему будет тревожно, это нормально. Если же я испытываю тревогу после внезапного воспоминания или случайного слова соседки — это, скорее всего, тревога невротическая — повод для тревоги (незначимый) и объём её переживания (сильный) не равнозначны. В основе невротической тревоги (той, которая так часто возникает, казалось бы, без причины) лежит внутренний конфликт.

Грубо говоря, переживание невротической тревоги зависит не от самой опасности, а от того, как человек интерпретирует и понимает эту опасность. Например, случайное слово соседки могло неосознанно возобновить внутри переживание какой-нибудь травматичной ситуации из прошлого — и понеслась. Ситуативная тревога проходит, когда неблагоприятные обстоятельства отступают, невротическая — более бесконтрольная и внезапная, в причинах ее возникновения бывает сложно разобраться самостоятельно.

Что делать, куда бежать

Есть версия, что с тревогой нельзя справиться вообще, и вот почему. Тревога — это то, что неизбежно сопутствует жизни любого человека. Мы разобрались, что она возникает в момент опасности, при угрозе жизненно важным ценностям индивида. Ок, дело в том, что любая возможность в жизни, любое развитие — это нечто новое, неизведанное, неопределенное, и это неизбежно угрожает привычной, знакомой жизни (и вызывает тревогу). Тревога сопровождает человека в момент любого выбора, самоактуализации, освоения новых навыков, то есть практически всегда.

Черно-белое мышление, фанатизм, компульсивные действия, зависимости могут ослаблять тревогу, но это деструктивные способы ее преодоления.





Тревогу преодолевать не нужно, ей можно противостоять, несмотря на угрозу. Мужество и класс не в том, чтобы тревоги или страха не было вообще, а в возможности двигаться через них.

Экзистенциальный психолог Ролло Мэй пишет, что в этом «движении через» помогут все те же ценности. Человек внутренне готов противостоять неизбежной тревоге, когда он убежден (сознательно или нет), что ценности, которым он следует, двигаясь вперед, важнее, чем ценности, от которых он спасается бегством. Например, мне тревожно идти на свидание, но ценность отношений, семьи и совместности для меня важнее; тревожно менять работу, но побеждает ценность самоактуализации и т.д.

Философ Серен Кьеркегор про это уже писал:

«Рисковать — значит тревожиться, но не рисковать — значит потерять себя». Я неизбежно рискую в каждый момент своей жизни, потому что жизнь — это процесс, в котором постоянно появляется что-то новое, и мне приходится совершать выбор в пользу старого или нового. Чем более творческим является человек, чем больше он осознает свое «Я», тем большими новыми возможностями он располагает, значит, тем чаще он сталкивается с тревогой.

Осознать и применять

Осознанная тревога не менее болезненна и неприятна, чем неосознанная, зато ее можно использовать конструктивно. Тревога — неизбежный спутник любых изменений в жизни, любого выбора. Развитие самосознания происходит всякий раз, когда человек сталкивается с новыми возможностями и продвигается сквозь них. Рисковать опасно, ведь я могу проиграть. Но в то же время, не рискуя, я имею все шансы потерять себя, свое «Я», а оно мне точно надо?

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В уме или на бумаге можно выделить ценности и цели, актуальные в вашей жизни на этот момент. Переживите их, запомните.

При движении к ним вы наверняка столкнетесь с множеством ситуаций, вызывающих в том числе и тревогу. В такие моменты напоминайте себе о том, что вам действительно важно, кто вы и для чего совершаете тот или иной выбор, поступок; двигайтесь постепенно и реалистически, используя по пути поддержку терапевта, друзей или самого себя.