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Какой будет зарплата белорусов через 2 года?

25.05.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Замедление роста мировой экономики и неопределенность в решении вопросов по топливно-энергетическим ресурсам с Россией негативно скажутся на белорусской экономике.

Какой будет зарплата белорусов через 2 года?

Мировая экономика в шаге от рецессии?

Неурегулированные торговые конфликты, политическая неопределенность и замедление мировой экономики могут привести к рецессии в США и странах ЕС, замедлить рост экономики Китая. Об этом рассказали авторы базового макроэкономического прогноза «Среднесрочный прогноз для экономики Беларуси: глобальные и региональные риски растут, но пока без «страшилок», пишет Завтра твоей страны.

Рост мировой экономики замедлился с 3,8% в 2017 году до 3% в 2018-м. Но это не предел. Экономисты прогнозируют, что в 2020–2021 годах мировая экономика будет расти в пределах 2,8%. И замедление затронет страны, которые формируют 70% мирового ВВП. Это создаст неопределенность для инвестиций и ударит по перспективам долгосрочного роста.

— В развитых экономиках отношение долга к ВВП доходит до 100%. Высокий уровень государственного долга не оставляет инструментов для фискального стимулирования экономик, — говорит автор прогноза, внештатный научный сотрудник Исследовательского центра ИПМ Михаил Демиденко.

Развивающимся странам в случае оттока капитала или корректировки валютного курса будет сложно расплачиваться по долгам в валюте.

— Доходность германских десятилетних облигаций составила -0,02% годовых по состоянию на конец марта, что сигнализирует, что Европейский центральный банк будет поддерживать нулевые ставки не только до 2020 года, но и до 2030 года, — отмечает Михаил Демиденко.



Источник: «Среднесрочный прогноз для экономики Беларуси: глобальные и региональные риски растут, но пока без «страшилок

На низком уровне в ближайшем десятилетии останутся процентные ставки и в других влиятельных странах. Это еще одна преграда для стимулирования экономического роста.

— Уже идут разговоры о том, чтобы принимать нетрадиционные меры монетарной политики и даже начать печатать деньги, как это было в Беларуси (мы помним, чем это заканчивалось), — отмечает Михаил Демиденко.

В 2019 году эксперты прогнозируют замедление роста российской экономики. На это влияет произошедшее ужесточение монетарной политики и проведение в прошлом году достаточно жесткой фискальной политики.



Источник: «Среднесрочный прогноз для экономики Беларуси: глобальные и региональные риски растут, но пока без «страшилок»

— Российские фискальные власти поступают достаточно разумно, потому что санкционные риски настолько велики, что позволить стимулировать экономику за счет бюджета возможности нет, — считает Михаил Демиденко.

Как мировые тренды скажутся на росте белорусской экономики?

Основными рисками для экономики Беларуси останутся разногласия с Россией по поставкам нефти и газа, нерешенный вопрос с компенсацией за налоговый маневр, а также глобальные и региональные риски, которые могут оказать влияние на обменный курс и инфляцию.

— Ключевые риски − это условия поставок нефти и цена на газ. А также опосредованное влияние российской экономики на экономику Беларуси, — говорит директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

По расчетам экспертов Исследовательского центра ИПМ, рост ВВП Беларуси в этом году будет около 1,6%. Это меньше, чем прогнозируют МВФ и Всемирный банк.

− Темпы прироста долгосрочного тренда ВВП − где-то 1,2%. Темпы роста циклической составляющей около 0. Если Нацбанк и Министерство финансов проводят консервативную политику (а они ее проводят), то это тот потенциал, который нам задают готовые темпы роста, − отмечает Александр Чубрик.

Источник: «Среднесрочный прогноз для экономики Беларуси: глобальные и региональные риски растут, но пока без «страшилок»

Инфляция в этом году может удержаться в пределах целевых 5% (может быть отклонение в пределах 4,5-6%), причем рост цен на регулируемые товары, коммунальные услуги, топливо будет опережать остальные индексы цен.

Ставка рефинансирования составит 10%.

Низкий экономический рост не позволит сильно расти доходам граждан. Реальная зарплата в этом году вырастет на 2,6%, а в следующие два года больше чем на 4% ежегодно. В 2021 году средняя зарплата достигнет всего лишь 1260 рублей.


 
 
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