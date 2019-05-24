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На прием — в профсоюз

25.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На прием — в профсоюз

30 мая с 10.00 до 12.00 в КСУП «Дотишки» по адресу: аг. Дотишки, ул. Советская, 13а (кабинет заместителя директора), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Иванович Шишко.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 4-21-42.

 
 
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30 мая с 10.00 до 12.00 в КСУП «Дотишки» по адресу: аг. Дотишки, ул. Советская, 13а (кабинет заместителя директора), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся...
 
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