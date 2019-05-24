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Как попасть на шоу Цирка дю Солей, если в кошельке - ни рубля? Рассказываем
Источник материала: Tut.by
25 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 2 парных билета. Соответственно, победителей будет 2, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 мая, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 31 мая.
В начале следующего года знаменитая канадская труппа Cirque du Soleil привезет в Минск программу Crystal — первую за 35-летнюю историю цирка постановку на льду, и это будет настоящий вызов гравитации. Подробнее о шоу: программа Crystal, уже полюбившаяся зрителям в Северной Америке, только начинает путешествие по нашему континенту. Она наполнена захватывающими трюками. В разработке сценария принял участие четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Курт Браунинг. Авторы шоу подчеркивают, что Crystal разрушает традиционные формы ледового шоу и создает уникальное зрелище. В этом новом шоу зрители откроют бесконечные возможности, которые лед прибавляет к силе циркового искусства.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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25 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на ледовое шоу Цирка дю Солей....
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