Юные динамовцы из Городка

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Команда ребят, посещающих факультатив «Безопасность жизнедеятельности» СШ № 2 г. Городка, в составе учащихся 9-11 классов заняла второе место в IX областной спартакиаде коллективов «Юный динамовец» и клубов территориальных управлений уполномоченных государственных органов БФСО «Динамо».

В соревнованиях, которые прошли в начале мая на спортивной базе Витебского центрального спортивного комплекса, за победу сражались восемь команд.

Городокские ребята были лучшими в перетягивании каната и общефизической подготовке, заняли второе место в специализированной эстафете, третье — в конкурсе «Смотр строя и песни», четвёртое — в комбинированной эстафете 4х100 м и оформлении газеты «Боевой листок». Наши юные динамовцы уступили только команде Витебского кадетского училища. Ребята в очередной раз доказали, что обучены безопасному поведению на «отлично» и прошли хорошую физическую подготовку.

Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.