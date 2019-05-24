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Юные динамовцы из Городка

25.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Команда ребят, посещающих факультатив «Безопасность жизнедеятельности» СШ № 2 г. Городка, в составе учащихся 9-11 классов заняла второе место в IX областной спартакиаде коллективов «Юный динамовец» и клубов территориальных управлений уполномоченных государственных органов БФСО «Динамо».

Юные динамовцы из Городка

На снимке: городокская команда с наставниками: педагогом факультатива «Безопасность жизнедеятельности» Лидией Малаховой и инспектором инспекции надзора и профилактики Городокского РОЧС Виталием Чепиковым.

В соревнованиях, которые прошли в начале мая на спортивной базе Витебского центрального спортивного комплекса, за победу сражались восемь команд.  

  Городокские ребята были лучшими в перетягивании каната и общефизической подготовке, заняли второе место в специализированной эстафете, третье — в конкурсе «Смотр строя и песни», четвёртое — в комбинированной эстафете 4х100 м и оформлении газеты «Боевой листок». Наши юные динамовцы уступили только команде Витебского кадетского училища. Ребята в очередной раз доказали, что обучены безопасному поведению на «отлично» и прошли хорошую физическую подготовку.

Подготовила Любовь ШЛЕЙКО.

 

 
 
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Команда ребят, посещающих факультатив «Безопасность жизнедеятельности» СШ № 2 г. Городка, в составе учащихся 9-11 классов заняла второе место в IX областной...
 
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