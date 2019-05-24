С заслуженной наградой

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

возвратились с XII Международной научно-практической конференции «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», прошедшей в г. Минске 3 мая, учащийся 9 «А» класса СШ № 1 г. Городка Илья Миролюбов и учитель истории Юрий Зеленин. Диплом 3-й степени, которым отмечена работа юноши, и благодарность учителю за подготовку учащегося пополнили копилку достижений школы.





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