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С заслуженной наградой

25.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

возвратились с XII Международной научно-практической конференции «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», прошедшей в г. Минске 3 мая, учащийся 9 «А» класса СШ № 1 г. Городка Илья Миролюбов и учитель истории Юрий Зеленин. Диплом 3-й степени, которым отмечена работа юноши, и благодарность учителю за подготовку учащегося пополнили копилку достижений школы.

С заслуженной наградой

Подробнее читайте в №39 от 24.05.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
Теги: Минск
 
 
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возвратились с XII Международной научно-практической конференции «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа», прошедшей в г. Минске 3...
 
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