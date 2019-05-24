Жители центра Минска уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров

Уже снято более 100 кондиционеров, еще столько же, возможно, придется снимать в принудительном порядке.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Переденя.

Решением районной администрации еще в январе был утвержден перечень главных улиц и площадей, по которым на фасадах жилых многоквартирных домов и отдельно стоящих зданий и сооружений общественного назначения запрещена установка индивидуальных антенн и других конструкций.

«Мы уже многое сделали: покрасили фасады, отремонтировали дорожки, озеленили. А коробки кондиционеров, порой ржавые, разнокалиберные тарелки уродуют вид», - слова Вадима Передени приводит БЕЛТА .