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Жители центра Минска уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров
25.05.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Фото носит иллюстративный характер. © /
Уже снято более 100 кондиционеров, еще столько же, возможно, придется снимать в принудительном порядке.
Об этом сообщил заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Переденя.
Решением районной администрации еще в январе был утвержден перечень главных улиц и площадей, по которым на фасадах жилых многоквартирных домов и отдельно стоящих зданий и сооружений общественного назначения запрещена установка индивидуальных антенн и других конструкций.
«Мы уже многое сделали: покрасили фасады, отремонтировали дорожки, озеленили. А коробки кондиционеров, порой ржавые, разнокалиберные тарелки уродуют вид», - слова Вадима Передени приводит
«Второй месяц мы проводим активную разъяснительную работу: уведомляем, вызываем на протоколы, призываем к тому, чтобы добровольно навести порядок. Мы конкретизировали места, где можно, а где нельзя устанавливать кондиционеры. В итоге самостоятельно люди убрали примерно сто кондиционеров. Сложность в том, что демонтаж требует усилий и средств. Со спутниковыми тарелками понимания добиться легче. Многие люди ими даже не пользуются».
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В Центральном районе столицы продолжается облагораживание фасадов домов.
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