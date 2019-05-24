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Жители центра Минска уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров

25.05.2019 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жители центра Минска уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров
Фото носит иллюстративный характер. © / pixabay.com

Уже снято более 100 кондиционеров, еще столько же, возможно, придется снимать в принудительном порядке. 

Об этом сообщил заместитель главы администрации Центрального района Минска Вадим Переденя.

Решением районной администрации еще в январе был утвержден перечень главных улиц и площадей, по которым на фасадах жилых многоквартирных домов и отдельно стоящих зданий и сооружений общественного назначения запрещена установка индивидуальных антенн и других конструкций. 

«Мы уже многое сделали: покрасили фасады, отремонтировали дорожки, озеленили. А коробки кондиционеров, порой ржавые, разнокалиберные тарелки уродуют вид», - слова Вадима Передени приводит БЕЛТА

«Второй месяц мы проводим активную разъяснительную работу: уведомляем, вызываем на протоколы, призываем к тому, чтобы добровольно навести порядок. Мы конкретизировали места, где можно, а где нельзя устанавливать кондиционеры. В итоге самостоятельно люди убрали примерно сто кондиционеров. Сложность в том, что демонтаж требует усилий и средств. Со спутниковыми тарелками понимания добиться легче. Многие люди ими даже не пользуются». 

Жители центра Минска уберут с фасадов домов более 100 кондиционеров
Почему при работающем кондиционере нужно закрывать окна?
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Теги: Минск
 
 
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В Центральном районе столицы продолжается облагораживание фасадов домов.
 
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