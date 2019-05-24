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Почти Европа! Белорусский банк разработал сервис оплаты чаевых с помощью карточек

25.05.2019 10:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БСБ Банк первым среди белорусских банков предоставил возможность оставлять «на чай» с помощью банковской карточки.

Банковский продукт «Чаевые» разработан специально для индустрии гостеприимства и позволяет принимать вознаграждение в пользу персонала заведения при оплате счета пластиковой картой.
 
Для этого клиенту достаточно в специальной графе в счете указать сумму, которая будет снята при расчете. Или сканировать QR-код, используя мобильное приложение своего банка.
 
Подключиться к сервису «Чаевые» может любое заведение индустрии гостеприимства. Первым подключившимся стало кафе MICHEL, расположенное в Минске, на Маркса, 9.
 

 
Теги: Минск
 
 
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БСБ Банк первым среди белорусских банков предоставил возможность оставлять «на чай» с помощью банковской карточки.
 
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