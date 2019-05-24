Бывший председатель колхоза: «Надо спасать не колхозы, а сельское хозяйство страны»

- Надо спасать не колхозы, а сельское хозяйство страны, считает Лысенков. За последние 30 лет в Беларуси так и не превзойдены абсолютные результаты по ряду показателей, достигнутых БССР в конце 1980-х.





Колхозы в Беларуси — это Ленин в мавзолее. Все понимают, что они нежизнеспособны, но тем не менее не дают им разлагаться.





Я считаю, что пора уже признать ошибки (например. неэффективное использование народных миллиардов) и действительно подумать о будущем. Кто будет кормить беларусов через 5 лет? Колхоз, которому списали долги на 5 лет для того, чтобы тот смог набрать новых?









Я считаю, что сельское хозяйство Беларуси будет развиваться — не только на бумаге и по телевизору -, когда помощь будут получать не только колхозы, но и фермеры. В сельском хозяйстве необходимо скорее уравнять господдержку всех форм собственности.





Я уверен, что при той поддержке, которую сегодня оказывают колхозам, наши фермеры смогут накормить не только белорусов!