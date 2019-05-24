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Сюр. Ядерный центр в РФ закупит икон на 2 млн. Со стразами

25.05.2019 10:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский федеральный ядерный центр в Сарове объявил тендер на поставку икон Серафима Саровского со стразами на 2 млн рублей


Фото: depositphotos.com

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, входящий в корпорацию Росатом, объявил запрос котировок на поставку икон, панно и сувенирных пакетов с эмблемой центра. КоммерсантЪ пишет, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,3 млн руб (около $36 000 по данным центробанка РФ).

В конкурсной документации говорится, что РФЯЦ-ВНИИЭФ требуется 76 малых икон с изображением Серафима Саровского со стразами, 45 складных икон с изображением того же святого, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 66 панно Саровской пустыни двух типов, 90 триптихов с иконами и изображением пустыни и 188 пакетов с эмблемой ядерного центра, пишетnews.liga.net

К участию допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Поставить иконы необходимо в течение 20 дней с момента заключения контракта.


 
 
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Российский федеральный ядерный центр в Сарове объявил тендер на поставку икон Серафима Саровского со стразами на 2 млн рублей
 
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