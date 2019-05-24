



Фото: Новости и факты

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

У Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.





"На прошлой неделе я провел слушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда пройдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом", – заявил Луценко.





"Но я очень доволен результатами, которые получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не могу", – добавил он.









Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.

В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства.



