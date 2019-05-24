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Генпрокурор Украины о деле убийства Павла Шеремета: "У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц"
Источник материала: Партизан
Об этом он
Фото: Новости и факты
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у правоохранительных органов есть серьезный прогресс в расследовании дела убийства одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.
У Генпрокурора спросили, что он может сказать через год после того, как заявил, что правоохранители не могут найти заказчиков убийства Шеремета.
"На прошлой неделе я провел слушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда пройдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом", – заявил Луценко.
"Но я очень доволен результатами, которые получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не могу", – добавил он.
Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.
В конце прошлого года Луценко отметил, что "даже ФБР не смогло оказать никакой помощи " в установлении личностей исполнителей убийства.
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Генпрокурор Украины о деле убийства Павла Шеремета: "У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц"
Об этом он сказал в интервью Liga.net.
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