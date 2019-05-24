Где в Беларуси зарабатывают пенсионеры?

Уникальный для Беларуси проект по обучению и трудоустройству людей пенсионного возраста реализует фармацевтический холдинг «Аптека групп». Первая группа участников прошла обучение, и 22 мая 11 женщин и 1 мужчина в возрасте старше 55 лет, получили сертификаты. С 1 июня пять из них начнут работать в самых крупных аптеках ADEL в Минске

Проект не благотворительный, а коммерческий

«Мы первая компания в Беларуси, которая реализует подобный проект, но не первая в мире. Я надеюсь, что он будет успешным», – сказал председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин, инициатор этого проекта под названием «Старший специалист».

Эта инициатива направлена на борьбу с эйджизмом, когда людям старшего возраста отказывают в трудоустройстве.





По словам Леонида Томчина, в компании сначала называли этот проект социальным. Но потом переосмыслили эту оценку, видя насколько успешно прошли обучение его участники и какие высокие результаты по его итогам показали. Так что теперь проект считают коммерческим и способным дать экономическую отдачу и его участникам, и компании.





Леонид Томчин подчеркнул, что речь идет не о благотворительности, и в аптечной сети ADEL сотрудников старшего возраста видят на ключевых позициях и уверены в их эффективности.





«Вы нам нужны как специалисты, нужны как люди, которые будут вместе с нами работать и зарабатывать деньги», – сказал глава аптечного холдинга, обращаясь к участникам проекта.

рассказала корреспонденту Myfin.by руководитель проекта «Старший специалист» Юлия Шпак, его реализация заняла около 5 месяцев. Каккорреспонденту Myfin.by руководитель проекта «Старший специалист», его реализация заняла около 5 месяцев.





На вопрос об источниках финансирования она пояснила, что работа над проектом осуществлялась за счет компании.





По словам Юлии Шпак, общую сумму средств трудно назвать, потому что этот проект основан прежде всего на волонтерском начале, с участием тех людей, которые верят в представителей старшего поколения. И это был огромный вызов, потому что специально под этих людей разрабатывалась учебная программа, методы и процессы оценки этих людей, отбора кандидатов и их адаптации в компании. Тренеры, которые были привлечены – это восемь человек – тоже работали бесплатно.

Открыто пять вакансий

«Мы открываем сейчас пять вакансий, как и обещали. Из 12 соискателей после итогового собеседования, пятерым будет предложена работа. Это будут лучшие флагманские аптеки ADEL – самые крупные, с самой большой посещаемостью. Доходы зависят, в частности, от продаж, и мы даем участникам проекта возможность работать наиболее прибыльно», – отметила руководитель проекта.





Юлия Шпак пояснила, что остальные остаются в резерве.





«Мы как работодатели, очень заинтересованы в них, потому что эта команда действительно показала очень высокие результаты, и они являются ценными соискателями», – отметила она.

На вопрос об уровне зарплат, которые будут получать на новой работе участники проекта, Юлия Шпак сообщила, что на время испытательного срока, это ориентировочно в среднем около 700 рублей, а после около 1000 рублей. Трудоустройство будет официальное, с социальным пакетом, как для всех сотрудников. Первоначально новые сотрудники старшего возраста будут работать в основном на полставки в качестве администраторов торговых залов аптек, так как у них нет фармацевтического образования.









Для специалистов в возрасте старше 55 лет с фармацевтическим образованием разработана отдельная программа и после обучения они смогут работать в качестве фармацевтов-провизоров.





В компании будут оценивать результаты работы каждого сотрудника, так как это все же коммерческая организация. «Для нас важна эффективность. Они проходят испытательный срок. В сентябре мы подведем итоги», – отметила руководитель проекта.

«Нужно ввязываться во все новое»

На вопрос, насколько важно для нее участие в проекте и рассчитывает ли она в перспективе на определенный доход, участница проекта Анжелика ответила:





– Пока трудно об этом сказать, увидим, как пойдут продажи. Так что все зависит от нас – как мы будем продавать и насколько это будет хорошо у нас получаться. Обучению продажам был отведен самый длительный период обучения. И спасибо тренеру Марине Высоцкой, она очень хорошо давала нам материал. Тут главное понять, чего человек хочет, услышать и помочь ему выбрать все самое лучшее. Нужно чувствовать и уметь слушать людей, любить общаться.





Первоначально мы идем на полставки. Компания, я так понимаю, тоже хочет дать нам на первое время небольшую нагрузку. И полставки, я думаю, вполне достаточно, чтобы нам самим понять, насколько ты физически способна выдержать хотя бы четыре часа на ногах – в интенсивном процессе общения с людьми.

Об эйджизме в Беларуси

На вопрос о нынешней ее зарплате, Анжелика пояснила, что работает младшим научным сотрудником в одном из академических институтов и получает небольшую зарплату, сравнимую по уровню с минимальной инженерной ставкой.





– Сама я еще не пенсионерка и пока работаю на полную ставку. Мне исполнится 56 лет в октябре. Я бегу за пенсией как зайчик за морковкой и готовлю себе базу на будущее. Знаете, я зарегистрирована как соискатель работы на многих порталах со своим резюме и явно столкнулась с эйджизмом. Например, я всегда посылаю личное сообщение потенциальным работодателям, и чаще всего мне отказывают. Между тем я еще многое хочу и планирую сделать. У меня дети еще первокурсники и забота о них требует финансов. У меня трое детей. И я строю дом. Так что планы большие и я еще в начале пути.





Мы очень довольны обучением, которые прошли в рамках этого проекта. Это просто потрясающе, как с нами занимались, как к нам относились. Мы чувствовали только тепло и поддержку. Нам дали понять то, что мы должны ввязываться во все новое, чтобы быть нужными обществу и самим чувствовать себя достойными гражданами. Надо заставлять себя решать максимально сложные задачи, тогда ты будешь максимально активным членом общества как можно дольше.





На мероприятии. Фото Myfin.by

О пенсиях и накоплениях

Другая участница проекта Любовь Николаевна, которая теперь на пенсии, а ранее работала бухгалтером, на вопрос Myfin.by об уровне пенсий в Беларуси, сказала:





– Конечно, пенсия у нас в Беларуси очень маленькая. Это понятно. Поэтому я считаю, что каждый гражданин нашего государства должен позаботиться о себе сам. Есть такое понятие как инвестиции в свое будущее. То есть молодые люди, которым сейчас 30 лет, должны думать о себе заранее.





Есть много всяческих финансовых инструментов. Например, тот же банковский депозит, хотя это и очень малый доход. Сейчас частные игроки на рынке ценных бумаг начинают предлагать свои акции. Можно застраховаться на дополнительную пенсию – это накопительная страховая пенсия.

Но это все же очень небольшие доходы. На Западе у людей гораздо больше возможностей и финансовых инструментов для накоплений и инвестирования своих денег, в том числе у пенсионеров. У белорусов, к сожалению, таких возможностей вкладывать и позаботиться о себе гораздо меньше.









Можно покупать различные ценные бумаги. Я вот тоже покупаю эти ценные бумаги, но они очень малодоходные, и в основном белорусских предприятий. А я бы хотела свои $2000–5000 инвестировать, например, в американский рынок ценных бумаг.

В проекте хотели участвовать 500 пенсионеров

Всего после старта проекта на вакансии откликнулось около 500 пенсионеров. Из них отобрали 15 человек для первой группы. В ходе обучения участники проекта разбирались в лечебной косметике, вникали в здоровое питание, развивали навыки продаж и осваивали стандарты обслуживания. Часть занятий была посвящена основам стиля и имиджа, а психологи помогали изменить отношение к возрасту. Все участники уже прошли онлайн-тестирование и стажировку.





Средний возраст «старшего» специалиста составил 65 лет, а самой взрослой участнице исполнилось 74 года. В первой группе оказался только один мужчина, при этом он показал высокие результаты в таких областях, как имидж, макияж и мода, отмечают организаторы.





Проект поддержали известные в Беларуси эксперты в области красоты и здоровья, в том числе Наталья Новожилова.





Сеть аптек ADEL реализует проект «Старший специалист» при поддержке Центра активного долголетия.





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