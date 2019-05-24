Сурков написал заявление об отставке?

Об этом сообщает близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь», который неоднократно публиковал информацию о перестановках во власти до ее официальной публикации в СМИ.





Разговоры об отставке «куратора донецко-луганского направления» ходили давно, однако это первое сообщение, заслуживающее хоть какого-то доверия.



