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Сурков написал заявление об отставке?
Источник материала: Партизан
Помощник президента России Владислав Сурков подал в отставку.
Об этом сообщает близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь», который неоднократно публиковал информацию о перестановках во власти до ее официальной публикации в СМИ.
Разговоры об отставке «куратора донецко-луганского направления» ходили давно, однако это первое сообщение, заслуживающее хоть какого-то доверия.
Не так давно в Сети появились упорные слухи, что место Владислава Суркова в качестве куратора Донбасса должен занять экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич, пишет
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Помощник президента России Владислав Сурков подал в отставку.
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