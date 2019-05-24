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Украина может быть причастна к крушению «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года

25.05.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом заявил член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, сообщает NL Times.

Фото: Francois Lenoir / Reuters

В ходе теледебатов с премьер-министром страны Марком Рютте европолитик отказался согласиться с итогами расследования совместной следственной группы. «У меня есть сомнения относительно этого доклада. Украина также является одним из возможных виновников атаки», — подчеркнул политик.
Он заключил, что ответственность стран за крушение малайзийского «Боинга» должны установить судьи, а не политики. Рютте назвал соперника любителем России и сравнил его отношения с Москвой с «заигрыванием со львом».

В мае 2018-го совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.


 
 
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Об этом заявил член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, сообщает NL Times.
 
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