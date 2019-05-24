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Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературного музея Янки Купалы
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературного музея Янки Купалы с 75-летием со дня его основания, сообщила пресс-служба главы государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературного музея Янки Купалы с 75-летием со дня его основания, сообщила...
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