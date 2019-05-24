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Генсек НАТО объявил об изменении военной стратегии в ответ на "ядерную угрозу" РФ

25.05.2019 09:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию.

"Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса", - сказал Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag.

Генсек НАТО объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "ядерную угрозу" со стороны России, которая растет.

По его словам, с 2014 года сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

"Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций", - пояснил генсек НАТО.

Он отметил, что сила альянса заключается именно в том, чтобы "быть в состоянии измениться при необходимости".

 
 
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Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет военную стратегию. "Наши...
 
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