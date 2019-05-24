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СМИ: Шенгенская зона может сузиться

25.05.2019 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд лидеров стран ЕС предлагают сузить шенгенскую зону до меньшего количества государств.



Газета Rzeczpospolita уделила внимание проблеме, которая может появиться в ближайшее время в ЕС. Дело в том, что ряд лидеров стран союза во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном предлагают идею сужения шенгенской зоны до меньшего количества стран ЕС. Это, дескать, улучшит охрану границ. В то же время под «избранными» понимаются в первую очередь государства, которые активно принимают мигрантов из Азии и Африки. А Польша не в их числе, — отмечает газета. А значит, Польша может «выпасть» из шенгенской зоны.

Вероятно, пишет Rzeczpospolita, тема будет обсуждаться уже после выборов в Европарламент. И решающее слово будет за Германией.

В то же время, обращает внимание Rzeczpospolita, ФРГ не выгодно было бы закрывать границы от Польши или Чехии, т.к. одни лишь простои грузовиков с товаром стоили бы огромных денег. Счет идет на миллиарды евро: от 1,3 до 5,2 млрд в год из-за потери времени, а вообще для экономики вред оценивается в 5-18 млрд евро.


Для Польши это был бы еще и моральный удар. Как напоминает Rzeczpospolita, свобода передвижения в шенгенской зоне для поляков является символом свободы и самой большой ценностью после вступления страны в ЕС 15 лет назад.

Сейчас в шенгенскую зону входят 23 страны ЕС и три государства из-за пределов союза с общим количеством населения 420 млн чел. Шенгенская зона существует с 1985 года.

 
 
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Ряд лидеров стран ЕС предлагают сузить шенгенскую зону до меньшего количества государств.
 
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