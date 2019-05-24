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Как метеозависимым и гипертоникам пережить резкую смену погоды

25.05.2019 12:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на то, что на этой неделе установилась по-летнему теплая погода с температурным фоном на 3−7°С выше климатической нормы, к выходным по большей части Беларуси ожидалось ухудшение погоды: ливни с грозами, град.

 Стало прохладнее, а где-то пройдут дожди и прогремят грозы. Как пережить резкую смену погоды гипертоникам, рассказала профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктор медицинских наук Тамара Тябут.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам профессора, 60% людей — метеозависимы. И чем старше человек, тем больше шансов стать метеопатом. Так называют людей, чье состояние зависит от смены погоды.

— Доказано, что смена атмосферного давления может влиять на настроение, самочувствие, уровень артериального давления, приводить к учащению срывов сердечного ритма. Поэтому не зря по радио и телевидению для метеозависимых людей уже с утра передают информацию о состоянии геомагнитного фона: стабильный или возмущенный, — объясняет Тамара Тябут.

Специалист обращает внимание, что метеозависимые люди по-разному и в разные сроки реагируют на изменения погоды. Кто-то чувствует проблемы со здоровьем в тот день, когда она меняется, кто-то — за день или два до того, как все произойдет, кто-то позже. При этом у метеозависимых гипертоников давление может в дни смены погоды или повышаться, или понижаться. Таким людям можно купить барометр, который измеряет атмосферное давление, и по нему смотреть, есть ли какие-то колебания.


— Если из-за смены погоды давление становится нестабильным и повышается, накануне или в тот же день нужно увеличить на четверть или половинку дозу антигипертензивных препаратов. Этого будет достаточно, чтобы удержать показатели давления. Тем, у кого оно падает, дозу лекарства нужно уменьшить.

Также можно заранее проконсультироваться с врачом и, если нужно, принять препараты, которые нормализуют функцию вегетативной нервной системы и уменьшают проявления метеозависимости. Обычно их принимают недолго: если человек чувствует смену погоды за день, то начинают в этот день и заканчивают в день после стабилизации атмосферных возмущений, пишет tut.by
— В эти дни нужно по возможности уменьшить нагрузку, не планировать важные совещания и много работы, уменьшить количество возможных стрессов, пожилым людям лучше всего провести их с родными и близкими в хорошей теплой семейной обстановке. Также можно сходить в театр или на концерт, то есть переключить свои интересы от соматических (телесных. —  Прим. TUT.BY) проблем на нечто духовное, — объясняет Тамара Тябут.


 
 
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Несмотря на то, что на этой неделе установилась по-летнему теплая погода с температурным фоном на 3−7°С выше климатической нормы, к выходным по большей части...
 
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