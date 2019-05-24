ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что с погодой? На севере России свирепствует зима

25.05.2019 11:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На северные регионы России обрушились снегопады, которые сопровождаются сильным ветром. За неделю до календарного лета замело дороги на севере Республики Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе. Больше всего от ненастной погоды пострадали города Воркута, Салехард и Лабытнанги.


В Воркуте бушевала метель, порывы ветра достигали 22 м/с. Из-за тяжелых погодных условий была закрыта кольцевая дорога, открыты пункты временного размещения населения. Власти были вынуждены отменить занятия во всех 18 школах города, где последние звонки прошли накануне.

 

Однако это не повлияло на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, рассказал агентству ТАСС руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

Днем 25 мая в Воркуте ожидается снег, мокрый снег, метель, видимость 1-2 км, временами 200-700 м, ветер порывами до 25 м/с, предупредил на своей странице в соцсети Игорь Гурьев.

В Ямало-Ненецком автономном округе сильный снегопад начался вечером 23 мая. За ночь в городах Салехард и Лабытнанги значительно увеличился снежный покров - выпала двухмесячная норма осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Из-за снегопада аэропорт Салехарда в пятницу временно прекращал принимать и отправлять самолеты. Была приостановлена работа паромной переправы между городами. Кроме того, возникли проблемы с движением автомобильного транспорта.

Несмотря на ухудшение погодных условий, все службы и предприятия Салехарда работают в штатном режиме. Перебоев с подачей тепла и электроэнергии в городе не зафиксировано. В расчистке от снега были задействованы 50 единиц спецтехники и 25 дорожных работников, которые убирали пешеходные зоны и остановочные комплексы, информирует официальный сайт Салехарда.

Также отмечается, что метель, сугробы и сильный ветер не помешали всем заявленным участникам государственной итоговой аттестации явиться на первый экзамен (по английскому языку, письменная часть) вовремя. Он проходил у выпускников 9 классов школ города.

Ненастная погода в округе сохранится и 25 мая: во всех районах ЯНАО местами ожидается ветер порывами 22-27 м/с, сильные осадки, метель, гололедные явления, предупреждает администрация Лабытнанги.

А днем ранее зима напомнила о себе на севере Красноярского края. Но суровые погодные условия не испортили последний звонок школьникам в Норильске, отмечает Stormnews.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На северные регионы России обрушились снегопады, которые сопровождаются сильным ветром. За неделю до календарного лета замело дороги на севере Республики Коми и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крыму сгорел дельфинарий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика