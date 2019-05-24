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В Минске завершено расследование резонансного убийства студента авиационной академии

25.05.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного студента второго курса «Белорусской государственной авиационной академии».

Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции установлены обстоятельства произошедшего. Незадолго до случившегося 18-летний студент и 21-летний минчанин договорились встретиться в 18 часов 12 ноября около учебного заведения, расположенного по улице Уборевича в Минске, для выяснения отношений, пишет НН.

Встретившись в условленном месте, молодые люди начали беседу, а друзья, которые пришли вместе с ними, остались стоять в стороне. Спустя некоторое время студент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножевое ранение минчанину, после чего между ними завязалась потасовка, к которой присоединились несколько молодых людей.

Конфликт длился не более тридцати секунд, после которых студенты-иностранцы скрылись с места происшествия, оставив парня лежать на земле. Друзья отвезли раненого молодого человека в больницу, где он скончался.

В тот же вечер сотрудниками милиции подозреваемый был задержан.


Согласно заключению эксперта смерть минчанина наступила от ножевого ранения в область живота, вследствие которого была повреждена аорта, сопровождавшегося наружным и внутренним кровотечением.

В ходе проведения экспертных исследований у погибшего обнаружены телесные повреждения в области лица и обеих кистей, которые согласно заключению эксперта имеют признаки повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, и не состоящие в причинной связи с наступившей смертью.

Следователями допрошены более 50 свидетелей, знакомые обвиняемого и погибшего, проведена проверка показаний на месте, проведено более десяти очных ставок.

К материалам уголовного дела приобщены материалы, характеризующие личность обвиняемого, записи камер видеонаблюдения, заключения более 50 экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ, в том числе судебно-генетические, судебные компьютерно-технические, судебно-медицинские химические, стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертизы.

Изучена и приобщена переписка в социальных сетях между обвиняемым и погибшим, свидетельствующая о длительном конфликте между ними на почве личных неприязненных отношений.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе расследования от дачи показаний он отказался, вину не признал. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.


Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В отношении студентов-иностранцев, находившихся на месте совершения противоправных действий, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. 



 
Теги: Минск
 
 
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Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного студента второго курса...
 
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