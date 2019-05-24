ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве разрешили провести монстрацию. Участники собирают идеи для лозунгов

25.05.2019 11:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Администрация Могилева разрешила провести монстрацию 26 мая, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Это первое за 7 лет разрешенное массовое мероприятие в Могилеве гражданского или политического характера, говорят правозащитники. Последним был «Славянский марш» в ноябре 2012 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Монстрация (от слова демонстрация) — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами, которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителями, друг с другом, как средство самовыражения. По большей части содержание транспарантов выглядит предельно абсурдизированным и аполитичным, однако они имеют многозначность.

«Монстрация» пройдет в виде пикета с 17.00 до 18.00 на стадионе на улице Челюскинцев рядом с развлекательным комплексом «Ренессанс». Это единственное место в городе, разрешенное для проведения подобных мероприятий.

Участвовать в монстрации будет до 10 человек, и они собирают идеи с лозунгами.

— Идеальный вариант монстрации — огромная толпа людей с забавными плакатами, которые идут по центральной улице. Но у нас нет денег на милицию, потому решили провести малым, но удалым составом. Кроме того, мы выбрали формат пикета, а не демонстрации. Связано это с тем, что лучше час постоять с плакатами, чем за 10 минут пройти ту стометровку от ритуального агентства, которую власти обозначили как единственно разрешенную для шествий, — рассказал один из организаторов Александр Бураков.

По его словам, правозащитники указали в заявке, что основной целью проведения монстрации будет «выражение смешанных чувств о свободе мирных собраний в Беларуси», что дает участникам простор для творчества в изготовлении плакатов.

Правозащитники предлагают могилевчанам присылать свои идеи с лозунгами для монстрации, которые организаторы и волонтеры нанесут на плакаты и покажут во время пикета. Сделать это можно на почтовый адрес mspring.online@gmail.com или в социальных сетях, написав организатору в «ВКонтакте» или Facebook.

Впервые монстрацию в Могилеве собирались провести 1 мая на этой же площадке. Однако тогда власти отказали в проведении пикета из-за футбольного турнира. Правозащитники сообщали, что новость о состязании была неожиданной и для игравших.

Затем правозащитники подали еще одну заявку на 12 мая. И горисполком разрешил провести мероприятие.

— Ответ о том, что нам разрешают провести пикет, уведомители получили 7−8 мая, в зависимости от работы почты. По закону, мы должны были заключить договоры не позднее, чем за 2 дня до проведения массового мероприятия. То есть идеальной датой было бы 9 мая, но это был выходной день, как и 8 мая. Представители руководства скорой, милиции и дорожно-мостового предприятия в этот день, очевидно, не работали, — пояснил правозащитник Александр Бураков.

Единственной датой оставалось 10 мая, но в этот день организаторы успели переговорить только с медицинской службой.

По его словам, команда подготовила еще одно уведомление о проведении монстрации, уже третье по счету, и 14 мая отнесла его в горисполком. Эту заявку снова одобрили, и теперь с милицией, коммунальниками и «скорой помощью» договоры уже подписаны, отмечают правозащитники.


 
Теги: Новости, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Могилева разрешила провести монстрацию 26 мая, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Это первое за 7 лет разрешенное массовое...
 
Новости дня
Новости разные
 
“Захаваем Памяць і Славу пра ўраджэнцаў вёскі Асмолава, якія загінулі на франтах Вялікай Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг.” Міхаіл Плакса выдаў брашуру-буклет пра франтавыя шляхі-дарогі яго аднавяскоўцаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика