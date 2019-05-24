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Роман Пилипчук: хочу поклониться игрокам, которые долгий срок не получают зарплаты и премиальных

25.05.2019 11:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рулевой минского "Динамо" Роман Пилипчук после победы (1:0) над "Ислочью" в 9-м туре чемпионата Беларуси рассказал, что в клубе существуют задолженности по зарплате.

- О футболе можно долго говорить. О тактических схемах, о перестроениях. Но я сегодня хочу просто поклониться своим футболистам. И поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Сегодня они очередной раз это доказали. Игроки, которые очень долгий срок не получают заработной платы и премиальных, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все — за понимание, за ту игру, которую они сегодня показали. Спасибо — больше ничего .

 
 
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Рулевой минского "Динамо" Роман Пилипчук после победы (1:0) над "Ислочью" в 9-м туре чемпионата Беларуси рассказал, что в клубе существуют задолженности по зарплате.
 
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