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У белорусов осталось 10 дней, чтобы уплатить подоходный налог. Каким штрафом накажут «забывчивых»

25.05.2019 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусам до 3 июня включительно нужно уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы. Тем, кто "забудет" или опоздает с уплатой, грозит штраф. Так, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога (но не меньше 0,5 базовой величины — 12,75 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в Беларуси перенесли крайний срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 1 июня года, следующего за отчетным. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом. Но подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2018 год, нужно уплатить не позже 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли).

Подать декларации по подоходному налогу за полученные доходы в 2018 году можно было до 1 апреля. 

Налоговики поясняют, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу и уплате налога перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.

— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — пояснила ранее заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.

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Белорусам до 3 июня включительно нужно уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы. Тем, кто «забудет» или опоздает с уплатой, грозит штраф.
 
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