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У белорусов осталось 10 дней, чтобы уплатить подоходный налог. Каким штрафом накажут «забывчивых»
Источник материала: Tut.by
Белорусам до 3 июня включительно нужно уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы. Тем, кто "забудет" или опоздает с уплатой, грозит штраф. Так, если неуплаченная или неполностью уплаченная сумма налога превышает одну базовую величину, то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога (но не меньше 0,5 базовой величины — 12,75 рубля).
Напомним, в Беларуси
Подать декларации по подоходному налогу за полученные доходы в 2018 году можно было до 1 апреля.
Налоговики поясняют, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу и уплате налога перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.
— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, —
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Белорусам до 3 июня включительно нужно уплатить подоходный налог за полученные в 2018 году доходы. Тем, кто «забудет» или опоздает с уплатой, грозит штраф.
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