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Опасные «зонтики»: как в Беларуси борются с борщевиком

25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зловредный борщевик – актуальная проблема и для Беларуси. Опасные «зонтики» здесь давят, травят и косят. Но до полной победы еще далеко. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Аркадий Николаевич не раз обжигался на борщевике. Свой гербарий собирал во всех регионах Беларуси. Стебли, листья, цветы – в таком виде пришельца с Кавказа уже можно не бояться трогать и пробовать на вкус.

«Это удивительное растение. У нас в Беларуси растет только один вид борщевика – дикорастущий. Это борщевик Сибирский. И, действительно, из него варят борщи вкусные и ароматные», – рассказал старший научный сотрудник Национальный академии наук Аркадий Скуратович.

И, если борщевик обыкновенный не ядовитый, то его гибридные собратья в белорусских полях, парках и на дачных участках совсем не безобидны. Сок борщевика на коже плюс солнце, и знакомство с сорняком запомнится сильнейшим ожогом. Это – как уснуть в солярии. Пока в больницах таких пациентов единицы, но скоро опасные «зонтики» зацветут.

«Попадают обычно те, кто по незнанию начинают на участке удалять борщевик без перчаток, без солнцезащитных очков, косить его триммерами. Сок разбрызгивается. У меня были пациенты-дети, которые любят срезать стебли борщевика и делать из них дудочки», – рассказал заведующий диспансерным отделением Минского областного кожно-венерологического диспансера Вячеслав Рослик.

Работа при полной амуниции: плотные перчатки и обувь, несмотря на майскую жару. Сорняк здесь уничтожают разными способами. Когда с лопатой до корней не добраться, в бой идет химическое оружие – гербициды. Битва не из легких: одно растение дает десятки тысяч семян, 99% из которых всходят. Но изменения все-таки есть.

«Такая активная работа по городу Минску началась еще в 2011 году. И тогда 242 гектара превратились сегодня в 40,6 гектаров. Площадь его значительно сокращается. Места его произрастания характеризуются уже единичными растениями или средним количеством», – рассказала начальник отдела Минского городского комитета природных ресурсов и охраны Татьяна Шеменкова. 

Сейчас в Беларуси борщевиком поражено около трех тысяч гектаров. На борьбу с этим сорняком выделяют значительные средства. Только в прошлом году – почти 500 миллионов долларов.



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сейчас в республике борщевиком поражено около трех тысяч гектаров. На борьбу с этим сорняком выделяют значительные средства.
 
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