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Опасные «зонтики»: как в Беларуси борются с борщевиком
25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зловредный борщевик – актуальная проблема и для Беларуси. Опасные «зонтики» здесь давят, травят и косят. Но до полной победы еще далеко. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
«Это удивительное растение. У нас в Беларуси растет только один вид борщевика – дикорастущий. Это борщевик Сибирский. И, действительно, из него варят борщи вкусные и ароматные», – рассказал старший научный сотрудник Национальный академии наук Аркадий Скуратович.
И, если борщевик обыкновенный не ядовитый, то его гибридные собратья в белорусских полях, парках и на дачных участках совсем не безобидны. Сок борщевика на коже плюс солнце, и знакомство с сорняком запомнится сильнейшим ожогом. Это – как уснуть в солярии. Пока в больницах таких пациентов единицы, но скоро опасные «зонтики» зацветут.
Работа при полной амуниции: плотные перчатки и обувь, несмотря на майскую жару. Сорняк здесь уничтожают разными способами. Когда с лопатой до корней не добраться, в бой идет химическое оружие – гербициды. Битва не из легких: одно растение дает десятки тысяч семян, 99% из которых всходят. Но изменения все-таки есть.
Сейчас в Беларуси борщевиком поражено около трех тысяч гектаров. На борьбу с этим сорняком выделяют значительные средства. Только в прошлом году – почти 500 миллионов долларов.
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Сейчас в республике борщевиком поражено около трех тысяч гектаров. На борьбу с этим сорняком выделяют значительные средства.
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