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Сотрудничество Беларуси и Иордании соответствует общим интересам государств - Лукашенко

25.05.2019 12:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что отношения между нашими странами имеют большой потенциал для более плодотворного развития. Конструктивное сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма открывает новые возможности и соответствует общим интересам наших государств", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Абдалле II крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а народу Иордании – долгих лет процветания и мира.

 

 
 
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и народ этой страны с национальным праздником...
 
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