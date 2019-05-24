Сотрудничество Беларуси и Иордании соответствует общим интересам государств - Лукашенко

Источник материала: Интерфакс

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллу II и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убежден, что отношения между нашими странами имеют большой потенциал для более плодотворного развития. Конструктивное сотрудничество в отраслях промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма открывает новые возможности и соответствует общим интересам наших государств", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Абдалле II крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях, а народу Иордании – долгих лет процветания и мира.