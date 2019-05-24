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В Японии недалеко от Токио произошло землетрясение
Источник материала: Интерфакс
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Тиба, расположенной примерно в 40 км от Токио, передает канал NHK.
По данным японского метеорологического агентства, толчки ощущались в самой префектуре и неподалеку от нее. Однако, оно исключило угрозу возникновения цунами.
В Японии в субботу начинается визит американского президента Дональда Трампа. Ранее СМИ сообщили, что американский "Борт номер один" совершил посадку в аэропорту Токио.
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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в префектуре Тиба, расположенной примерно в 40 км от Токио, передает канал NHK. По данным японского метеорологического...
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