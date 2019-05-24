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МВД Казахстана вдвое сократило количество учебных заведений для подготовки полицейских

25.05.2019 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство внутренних дел в два раза сократило число учебных заведений и намерено готовить полицейских на трехмесячных и полугодовых курсах, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"Сократили шесть учебных заведений, которые до этого были. Мы отказываемся на сегодняшний день от подготовки по программам бакалавриата. Только Карагандинская академия остается, они будут готовить чисто специализации по линии следователей. Остальные вузы переходят на обучение по программе полицейских академий от трех до шести месяцев обучения на базе высшего юридического образования", - сказал Тургумбаев на встрече, посвященной вопросу реформирования ведомственного образования в МВД.

По его словам, теперь полицейские будут обучаться Алматинской, Карагандинской, Костанайской академиях, Актюбинском юридическом институте и Шымкентском учебном центре.

Также академии будут готовить специалистов для расследования кибер-преступлений.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди, в настоящее время ведутся переговоры с гражданскими вузами, готовящими IT-специалистов, которые могут быть привлечены для обучения в полицейских академиях.

"Наши учебные заведения нацелены на создание кафедр, которые будут заниматься соответствующими специалистами. Мы также смотрим, чтобы изменить квалификационные требования для тех должностей, на которые будут приниматься IT -специалисты. Для нас не столько важно, чтобы он был физически здоровым, нам важнее его знания в сфере IT-технологий", - добавил замминистра.

При этом он подчеркнул, что те курсанты, которые уже поступили на бакалавриат, получат полное образование.

 
 
 
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Министерство внутренних дел в два раза сократило число учебных заведений и намерено готовить полицейских на трехмесячных и полугодовых курсах, сообщил министр...
 
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