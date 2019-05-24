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«Летом 44-го»: в Минске проходит реконструкция партизанского парада

25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодежь Минска представляет свой проект «Летом 44-го». Он посвящен освобождению Беларуси от нацистов. Сегодня в городе проходит реконструкция партизанского парада. С подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович .

В историческом центре Минска сегодня июль 44 года. Правильную атмосферу создают девушки в ситцевых платьях, парни в гимнастерках и военная техника. Интересно, что главным героем реконструкции оказался настоящий козел. И это не креатив от молодежи. Козел по кличке Малыш действительно был участником и партизанского отряда, и парада.

«Так как у нас реконструкция профессиональная, мы пострарались все элементы соблюсти. В том числе у нас сегодня будет участвовать в параде козел Малыш. Он пройдет с нами, как символ», – поделился участник реконструкции Сергей Клишевич.

В реконструкции участвуют 700 человек. Среди них – будущие милиционеры и военные. Тянуть носок, чеканить шаг им не в первой. Это шествие – своеобразный экзамен по строевой подготовке. Ветераны Великой Отечественной войны, которые пришли на парад, уверены, что этот экзамен молодежь сдаст на отлично.

«Приятно на душе осозновать, что молодежь помнит. Значит, мы что-то неплохо сделали», – поделился ветеран Бронислав Карпенко.

Немцы называли партизан «вторым фронтом». Сравнение более чем точное, поскольку партизанское движение на территории Беларуси было массовым. Если в конце 1941 года в рядах белорусских партизан сражались 12 тысяч человек, то к моменту освобождения численность партизан превышала 374 тысячи человек. Они сражались в тылу и внесли огромный вклад в общую победу.

Реконструкция парада – центральное событие, но не единственное. В центре Минска можно будут работать десятки тематических интерактивных площадок. Посетителям предлагают пострелять по мишеням, собрать и разобрать автомат и намотать портянки. Самые смелые смогут оказаться в центре военных событий. Стоить только надеть очки виртуальности



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Теги: Минск
 
 
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В реконструкции участвуют 700 человек. Среди них – будущие милиционеры и военные.
 
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