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Около 7 тысяч байкеров проехали по центру Бреста
Источник материала: Tut.by
25 мая в Бресте прошел парад Международного ежегодного мотофестиваля Brest Bike Festival International. Колонной по центральным улицам Бреста проехало около 7 тысяч мотоциклистов из разных стран. Об этом TUT.BY рассказал один из организаторов форума Михаил Филипук.
Мотопарад по улицам Бреста прошел по маршруту: «Орленок» — Брестская крепость — Берестейское шоссе — Варшавское шоссе — улица 28 Июля — парковка у Ледового дворца.
Колонна растянулась на несколько километров. В финальной точке маршрута, на парковке Ледового дворца, ее голова встретила хвост, который ехал по улице Московской.
На стоянке для участников и зрителей масштабного заезда прошли выступления мотокаскадеров и мотоконкурсы.
Из Бреста участники мотопарада вернутся в «Орленок», где продолжится концертная программа с участием PLUM BUM, «Васи Обломова», «Дай Дарогу!», Nizkiz и других коллективов.
Завершится второй день мотофорума огненно-пиротехническим шоу и выступлением кавер-бэнда «Ленинграда» — группы «Госнадзор».
С подробной программой мотофеста можно ознакомиться по
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Мотоколонна растянулась на несколько клометров. В финальной точке маршрута, на парковке Ледового дворца, ее голова встретила хвост, который ехал по улице...
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