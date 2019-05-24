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Около 7 тысяч байкеров проехали по центру Бреста

25.05.2019 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 мая в Бресте прошел парад Международного ежегодного мотофестиваля Brest Bike Festival International. Колонной по центральным улицам Бреста проехало около 7 тысяч мотоциклистов из разных стран. Об этом TUT.BY рассказал один из организаторов форума Михаил Филипук.


Мотопарад по улицам Бреста прошел по маршруту: «Орленок» — Брестская крепость — Берестейское шоссе — Варшавское шоссе — улица 28 Июля — парковка у Ледового дворца.


Колонна растянулась на несколько километров. В финальной точке маршрута, на парковке Ледового дворца, ее голова встретила хвост, который ехал по улице Московской.



На стоянке для участников и зрителей масштабного заезда прошли выступления мотокаскадеров и мотоконкурсы.


Из Бреста участники мотопарада вернутся в «Орленок», где продолжится концертная программа с участием PLUM BUM, «Васи Обломова», «Дай Дарогу!», Nizkiz и других коллективов.


Завершится второй день мотофорума огненно-пиротехническим шоу и выступлением кавер-бэнда «Ленинграда» — группы «Госнадзор».


С подробной программой мотофеста можно ознакомиться по ссылке.



 
Теги: Брест
 
 
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Мотоколонна растянулась на несколько клометров. В финальной точке маршрута, на парковке Ледового дворца, ее голова встретила хвост, который ехал по улице...
 
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