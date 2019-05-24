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Более двух тысяч травмированных на производстве. Статистика от управления по труду, занятости и соц.защите

25.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

По инициативе Международной организации труда 28 апреля объявлен Всемирным днём охраны труда, который призван привлечь внимание мировой общественности к проблемам травматизма на рабочих местах, возникновения и развития профессиональных заболеваний.

Темой Всемирного дня охраны труда в 2019 году стала «Охрана труда и будущее сферы труда». В преддверии векового юбилея Международная организация труда подводит итог столетних усилий по улучшению положения в этой области и строит планы на будущее, рассчитывая на продолжение данной работы в таких направлениях, как технология производства, демография, организация труда.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда относятся к основополагающим правам граждан, для реализации которых в республике сформирована соответствующая законодательная база, регламентирующая права и обязанности как нанимателей (работодателей), так и работников (работающих). Её основу образуют Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты Главы государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а также принятые в их развитие нормативные правовые акты.
Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда на республиканском, отраслевом, территориальном уровнях, а также непосредственно в организации ведётся пристальный контроль за соблюдением правил охраны труда.
Ежегодно Кореличский район присоединяется к Всемирному дню охраны труда. Так, в конце апреля текущего года представители комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Кореличском райисполкоме выступили перед трудовыми коллективами ОАО «Ремонтно-строительного предприятия-12», КСУП «Цирин-Агро», СПК «Маяк-Заполье», ОАО «Кореличская сельхозтехника», КСУП «Царюка» и КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская» и рассказали работникам предприятий о состоянии условий труда на производстве, состоянии производственного травматизма в республике и мерах по его снижению:
– по данным Минздрава в 2018 году зарегистрировано 72 случая впервые выявленных профессиональных заболеваний (в 2017 году – 84). Среди заболевших 60 мужчин и 12 женщин. Наибольшее количество профзаболеваний выявлено в г. Минске и Минской области;
– наиболее высокий уровень профессиональной заболеваемости отмечен в ОАО “Минский тракторный завод”, ОАО “Беларуськалий” и ОАО “Белшина”;
– в результате несчастных случаев на производстве в 2018 году травмировано 2020 работающих (в 2017 году – 1689), из них погибло на производстве 144 человека (в 2017 году – 115). Наибольшее количество случаев произошло в организациях Минской области;
– основными видами происшествий, повлекших травмирование на производстве в 2018 году, явились воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, а также падение людей с высоты.

Сергей ЛАМАН,
главный специалист отдела труда
и заработной платы управления по труду,
занятости и социальной защите Кореличского райисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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По инициативе Международной организации труда 28 апреля объявлен Всемирным днём охраны труда, который призван привлечь внимание мировой общественности к...
 
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