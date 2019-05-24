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Врачи рассказали о самых смешных фразах людей под наркозом

25.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Анестезиологи назвали самые смешные фразы, которые им приходилось слышать от пациентов после наркоза. Но на этом они не остановились и вспомнили еще и их необычные поступки. Лучшие истории собрали в треде на Reddit.

Врачи рассказали о самых смешных фразах людей под наркозом

Пользовательница Karrrde рассказала, что несколько пожилых пациентов приглашали ее на свидание за секунду до того, как отключиться. А один парень играл на воображаемой электрогитаре. Юзер willkill612 вспомнил, что как-то подросток перед погружением в наркоз пел «Призрак оперы», а потом внезапно перешел на рэп. Больше всех удивил Janski12: один из его пациентов вдруг решил, что он — акула.

Юзер updoots4u признался, что однажды человек после выхода из наркоза спросил, где он находится, не в аду ли, а другой потрогал его волосатую руку и произнес: «Из вас бы получился отличный ковер». Многие пациенты приходя в себя делают комплименты, об этом написали сразу несколько анестезиологов.

Что было после наркоза вспомнили и сами пациенты. Один был уверен, что у него в животе пчелы, другой считал, что очнулся на космическом корабле. Но большинство отметили, что у них было непреодолимое желание крепко выругаться.

Источник: sb.by

 
 
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Анестезиологи назвали самые смешные фразы, которые им приходилось слышать от пациентов после наркоза. Но на этом они не остановились и
 
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