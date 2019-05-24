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Экологически безопасное удобрение для растений разработали ученые биофака БГУ

25.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Экологически безопасное удобрение для растений «МаксИммун» разработано учеными биологического факультета БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Экологически безопасное удобрение для растений разработали ученые биофака БГУ

Препарат предназначен для стимуляции роста и развития, повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням, низким температурам, засухе. Он получен из специально выращенных бактерий, что обеспечивает его безвредность в отношении человека, домашних животных, пчел.

Преимуществом новации над существующими аналогами является увеличенный срок хранения. До года средство обладает активностью действующих веществ при комнатной температуре, в то время как известные биологические удобрения хранятся не более полугода в холодильнике.

Средство успешно протестировано на большинстве выращиваемых культур в Беларуси. Даже при небольшом расходе препарат показывает высокую эффективность. Например, двухразовое опрыскивание «МаксИммуном» может остановить распространение мучнистой росы на огурцах. Трижды обработанные посевы репчатого лука увеличивают урожайность на 50%.

Удобрение можно использовать как на крупных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах. Препарат производится на Бобруйском заводе биотехнологий и уже доступен к приобретению.

Источник: БелТА

 
 
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Экологически безопасное удобрение для растений «МаксИммун» разработано учеными биологического факультета БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
 
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