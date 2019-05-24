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Прививки с самолета. Оральная иммунизация для профилактики бешенства проводится в районе

25.05.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

С 20 мая для профилактики бешенства проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных.
Будут применяться приманки с вакциной, которые сбросят с самолётов. Авиация будет осуществлять полёты на высоте 150-200 метров. Приманки с вакциной будут разбрасываться в количестве 24+-1 штуки на 1 квадратный километр.
Приманка с вакциной представляет собой брикет серого или тёмно-коричневого цвета массой до 30 грамм, содержащий капсулу с вакциной.
Людям необходимо избегать нахождения в зоне полёта самолёта во избежание травмирования падающими приманками.
Запрещается брать приманки с вакциной руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт с ними детей.
При случайном попадании вакцины на открытые участки тела или слизистые оболочки глаз, рта или носа их необходимо промыть водой, обработать 2 % раствором питьевой соды и обратиться в местное учреждение здравоохранения.

А. МАТУСЕВИЧ,
ветврач ГУ «Кореличская райветстанция»

 
 
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С 20 мая для профилактики бешенства проводится оральная иммунизация диких плотоядных животных. Будут применяться приманки с вакциной, которые сбросят с
 
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