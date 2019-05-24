В Бресте завершился XIV Белорусский международный медиафорум

Источник материала: Навiны Камянеччыны

XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества» открылся 23 мая в Бресте.

Участие в двухдневном мероприятии приняли представители 25 стран. В южном городе нашей страны собрались государственные и общественные деятели, дипломаты, представители экспертного и медийного сообщества, журналисты из Азербайджана, Армении, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии. Всего в составе делегаций более 250 человек, из них около 100 – зарубежные гости.

Участие в медиафоруме приняла и наша районка. На дискуссионной площадке форума в качестве медиаэксперта от региональной прессы Беларуси выступил главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны» Виктор Дулевич.



Пленарное заседание медиафорума прошло в туристическом комплексе «Усадьба Рыньковка» (деревня Тюхиничи, Брестский район). Далее работа продолжилась по секциям. Темами панельных дискуссий были выбраны «Медиапространство и информационная безопасность», «Влияние социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Расширение присутствия в них государственного контента» (именно в этой теме экспекторм выступил редактор нашей районки), «Современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов».





Во второй день форума, 24 мая, была проведена Летняя школа журналистики по теме «Современная журналистика и социальные медиа». Руководители СМИ и медиа-эксперты из Беларуси и России говорили о том, как развивается современная журналистика, какие способы донести информацию наиболее эффективны и стоит ли боятся конкуренции с интернет-изданиями. Также состоялось заседание круглого стола «Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и перспективы».





Завершила программу экскурсия по Бресту «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники и гости посетили крупнейший на постсоветском пространстве памятник мужеству советского народа в годы Великой Отечественной войны – мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».



По материалам БелТА .