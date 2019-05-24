ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси снимают фильм о гомельской трагедии со спайсом

25.05.2019 13:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларусы снимают художественный фильм «Spice Boyz», в основу которого легла трагедия, произошедшая в Гомеле в 2014 году. Тогда двое парней под спайсом вырезали третьему парню глаза. Об этом сообщают «Сильные новости».

К работе над фильмом решил приступить беларуский режиссер и сценарист Владимир Зинкевич. «Меня настолько шокировала эта история, которая произошла ни где-то там, а здесь, у нас, в Беларуси, что появилось непреодолимое желание создать наглядное пособие для тех, кто еще допускает мысль о том, чтобы попробовать наркотики», – подчеркнул режиссер.

Со слов Зинкевича, ленту снимают натуралистично. Зрителям покажут две группы людей: тех, кто покурил «спайс» и потерял человеческий облик, и тех, кто просто пытается выжить. Большую часть ключевых ролей исполнят российские актеры: Александр Головин, который известен по фильму «Сволочи», Анна Андрусенко, актриса «Закрытой школы», и другие. Среди беларусов – Люция Геращенко, Марина Поддубная, Руслан Чернецкий, Татьяна Давыденко и так далее.

Съемки «Spice Boyz» закончатся в мае, летом кинокартину пустят в массовый прокат.

Читайте по теме: «Мне было 14 лет, я делал по четыре закладки в неделю». Монолог бывшего подростка-наркоторговца

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусы снимают художественный фильм «Spice Boyz», в основу которого легла трагедия, произошедшая в Гомеле в 2014 году. Тогда двое парней под спайсом вырезали третьему...
 
Новости дня
Новости разные
 
Время ярких побед. Что нужно знать болельщику о Европейских играх в Минске?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика