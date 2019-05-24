В Беларуси снимают фильм о гомельской трагедии со спайсом

Источник материала: KYKY

Беларусы снимают художественный фильм «Spice Boyz», в основу которого легла трагедия, произошедшая в Гомеле в 2014 году. Тогда двое парней под спайсом вырезали третьему парню глаза. Об этом сообщают «Сильные новости».

К работе над фильмом решил приступить беларуский режиссер и сценарист Владимир Зинкевич. «Меня настолько шокировала эта история, которая произошла ни где-то там, а здесь, у нас, в Беларуси, что появилось непреодолимое желание создать наглядное пособие для тех, кто еще допускает мысль о том, чтобы попробовать наркотики», – подчеркнул режиссер.

Со слов Зинкевича, ленту снимают натуралистично. Зрителям покажут две группы людей: тех, кто покурил «спайс» и потерял человеческий облик, и тех, кто просто пытается выжить. Большую часть ключевых ролей исполнят российские актеры: Александр Головин, который известен по фильму «Сволочи», Анна Андрусенко, актриса «Закрытой школы», и другие. Среди беларусов – Люция Геращенко, Марина Поддубная, Руслан Чернецкий, Татьяна Давыденко и так далее.

Съемки «Spice Boyz» закончатся в мае, летом кинокартину пустят в массовый прокат.