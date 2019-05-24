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Минчанка рассказала, как милиция жестоко задержала пенсионерку в переходе

25.05.2019 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 24 мая, в подземном переходе Минска милиционеры попавлили с ног бабушку, которая торговала носками. Об этом написала психолог Анна Матуляк в Facebook.

Со слов беларуски, за бабушку взялись силовики, потому что она незаконно продавала носки в переходе. А в силу возраста убежать не успела. Вот, как описала произошедшее Анна:

«Да, [бабушка] нарушила закон. Но! Вцепились, как коршуны! Начали дергать, толкать и в итоге просто завалили женщину. Могла и я получить, конечно, но обошлось. Громкий голос помог. Орала во весь голос, собрались люди, снимали на камеру, трогать женщину перестали. Вызвала милицию на милицию. Очень надеюсь, что они получат свое за превышение».

Матуляк рассказала, что между очевидцем и силовиком завязался небольшой диалог. В резульате чего выяснилось, что милиционер так же применит физическую силу, например, к своей жене, если супруга будет «так себя вести», ведь «он мужчина».

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Теги: Минск
 
 
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Вчера, 24 мая, в подземном переходе Минска милиционеры попавлили с ног бабушку, которая торговала носками. Об этом написала психолог Анна Матуляк в Facebook. Со слов...
 
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