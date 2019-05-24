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«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на $130 млн

25.05.2019 14:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Портфель контрактов XVI Гомельского экономического форума оценивается в 130 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается создание около 500 рабочих мест в сферах сельского хозяйства, деревообработки, добычи полезных ископаемых.

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

Как отмечают организаторы форума, интерес инвесторов к гомельскому региону растет. На этот раз деловая площадка объединила участников из 27 стран. Наряду с постоянными партнерами из России, Украины, Китая и Италии экономический потенциал региона в эти дни изучают представители Катара, Пакистана и Индии.

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

Сангита Бахадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:
Мы постоянно ищем точки соприкосновения в Беларуси. И, кстати, уже очень активно работаем, особенно здесь, в Гомельской области. Там где создаются условия, инвестиции всегда приходят.
«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

Марек Похла, инвестор (Эстония):
Мы в Беларуси уже 15 лет и чувствуем себя здесь, как в своей стране.

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

Андрей Конюшко, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
Нам ценен и дорог любой инвестиционный проект, будь то металлообработка или медицина. Вкладываются не только инвестиции, но и новые компетенции, создаются новые рабочие места.

По самым скромным подсчетам, за 16 лет работы форума в экономику страны привлечено 2,5 миллиарда долларов. Многие успешные проекты зарождались именно на этой площадке. Это, к примеру, крупное производство сварочных электродов в Светлогорске и созданное с привлечением французских инвестиций предприятие по выпуску топливных котлов.

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

«Ищем точки соприкосновения в Беларуси». На XVI Гомельском экономическом форуме подписаны контракты на 0 млн

Люди в материале: Сангита Бахадур, Марек Похла, Андрей Конюшко
 
 
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Новости Беларуси. Портфель контрактов XVI Гомельского экономического форума оценивается в 130 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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