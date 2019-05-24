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На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан

25.05.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Вулкан Агунг на индонезийском Бали на некоторое время нарушил авиасообщение с островом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за его извержения было отменено порядка пяти рейсов.

На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан

Поток лавы распространился на расстояние около трех километров от кратера. Девять поселений, которые расположены рядом с огнедышащей горой, покрыло пеплом. Однако местные власти пока не стали повышать уровень опасности.

Отметим, действующий вулкан Агунг расположен примерно в 75 километрах от популярного среди туристов курорта Кута. В 1963 году его извержение привело к гибели тысячи человек.

На Бали недалеко от курорта начал извергаться вулкан

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Новости Индонезии. Вулкан Агунг на индонезийском Бали на некоторое время нарушил авиасообщение с островом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за его...
 
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