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Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

25.05.2019 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Стали известны новые подробности произошедшего накануне взрыва во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция установила личность подозреваемого в организации случившегося.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

Его имя пока не разглашается. Как стало известно, взрывное устройство, которое сработало у дверей булочной, было начинено резаными гвоздями и болтами.

Напомним, взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая. Пострадали, как минимум, 13 человек. Все они продолжают лечение. Подозреваемый пока не задержан. Прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора.

Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент

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Новости Франции. Стали известны новые подробности произошедшего накануне взрыва во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция...
 
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