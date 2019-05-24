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Установлена личность подозреваемого во взрыве в Лионе. Что известно на данный момент
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Стали известны новые подробности произошедшего накануне взрыва во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция установила личность подозреваемого в организации случившегося.
Его имя пока не разглашается. Как стало известно, взрывное устройство, которое сработало у дверей булочной, было начинено резаными гвоздями и болтами.
Напомним, взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая. Пострадали, как минимум, 13 человек. Все они продолжают лечение. Подозреваемый пока не задержан. Прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора.
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Новости Франции. Стали известны новые подробности произошедшего накануне взрыва во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полиция...
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