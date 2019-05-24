Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С приходом весны и лета в Беларусь приходят и сезонные дожди.

Одним из первооткрывателей потопов стал Новополоцк, в котором уровень воды поднялся выше бордюров, что привело к транспортному коллапсу. Вот несколько фото, которые отображают происходящее на улицах города.



Фото: vk.com/id17x15x66x2x1x13x6x12x19x15x1



Фото: vk.com/id17x15x66x2x1x13x6x12x19x15x1



Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok



Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok



Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok



Фото: vk.com/id162938724



Фото: vk.com/velikanets