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Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С приходом весны и лета в Беларусь приходят и сезонные дожди.
Одним из первооткрывателей потопов стал Новополоцк, в котором уровень воды поднялся выше бордюров, что привело к транспортному коллапсу. Вот несколько фото, которые отображают происходящее на улицах города.
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Новости Беларуси. С приходом весны и лета в Беларусь приходят и сезонные дожди. Одним из первооткрывателей потопов стал Новополоцк, в котором уровень воды...
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