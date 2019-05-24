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Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий

25.05.2019 10:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С приходом весны и лета в Беларусь приходят и сезонные дожди. 

Одним из первооткрывателей потопов стал Новополоцк, в котором уровень воды поднялся выше бордюров, что привело к транспортному коллапсу.  Вот несколько фото, которые отображают происходящее на улицах города. 

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: vk.com/id17x15x66x2x1x13x6x12x19x15x1  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: vk.com/id17x15x66x2x1x13x6x12x19x15x1  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: instagram.com/ekaterinademenchionok  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: vk.com/id162938724  

Дожди в Новополоцке. Семь атмосферных фотографий
Фото: vk.com/velikanets  

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Новости Беларуси. С приходом весны и лета в Беларусь приходят и сезонные дожди.  Одним из первооткрывателей потопов стал Новополоцк, в котором уровень воды...
 
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