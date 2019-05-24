Тренер «Витебска» перед финалом Кубка Беларуси поведал о командном духе, но жаловался на травмы игроков

Источник материала: Tut.by

Накануне финального матча Кубка Беларуси, который пройдет завтра в Витебске, в 17.00, прошла пресс-конференция главного тренера «Витебск» Сергея Ясинского и капитана команды Артема Скитова. Коуч рассказал о командном духе и сетовал на кадровые потери. Его слова передает пресс-служба федерации футбола .



Фото: АБФФ

— История с перстнем для вас явилась неожиданностью?

— Это абсолютная неожиданность. Я ничего пока не знаю. Тут информация должна быть от «хозяев слова».

— Перед прошлым сезоном говорилось, что у команды, может быть, нет звездных игроков, но классный командный дух. Сегодня это актуально? За счет чего завтра собираетесь добиваться успеха?

— В том числе и за счет командного духа. У нас, может быть, нет сверхзвездных футболистов. Но у нас очень хорошие футболисты. Исходя из финансовых возможностей клуба — мы не можем себе позволить много таких футболистов, наш бюджет достаточно скромный. Поэтому такие предложения от наших коллег, чтобы включать в заявку на матч по 22 футболиста, для нас никакой актуальности не имеют. У нас иногда и 18-ти не хватало, чтобы заполнить заявку. Нагрузки большие, из-за этого я считаю у нас больше чем обычно травм. Вообще я считаю у нас очень хорошие футболисты не только для того чтобы сыграть в финале Кубка, но и выиграть.

— Что с составом? Есть ли проблемы?

— Проблем много, одна из них — травмы. У нас оптимальное количество футболистов, чтобы играть чемпионат. Мы немного удлинили скамейку, чтобы играть на 2 фронта. Но травмы не только выбивают футболистов из игрового процесса, но и из тренировочного. У нас состав довольно боевой, хороший. Но степень готовности футболистов разная. Те, кто после травмы, немножко отстают в физическом компоненте, но в бойцовских качествах все эти футболисты на высоте. Я уверен, что многие из наших футболистов могли бы играть на более высоком уровне.

— Есть ли люди, отсутствие которых вас беспокоит?

— Нам бы пригодился опыт Олега Карамушки. Под вопросом участие в матче Клопоцкого — он тренируется в общей группе, но много пропустил. Это наши главные потери на сегодня. Я бы с удовольствием имел в обойме и Руслана Теверова, который травмирован давно. Он уже возвращается после операции, но пока не готов играть. У нас футболистов не так много и каждый человек на счету. Когда они вылетают — болезненно сказывается, особенно в условиях повышенной плотности игр. В воскресенье у нас будет 3 игра за 8 дней. Будет тяжеловато. У нас есть возможность дать отдохнуть некоторым футболистам, но не всем.

Напомним, что попадание в финал гарантировало «Витебску» право выступления в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победа в Кубке Беларуси позволит команде Сергея Ясинского начать выступление на международной арене со второго квалификационного раунда.

Для «Витебска» — это возвращение в Европу после 20-летней паузы. Последний раз команда играла в Кубке Интертото в 1999 году.

«Витебск» только один раз завоевал Кубок Беларуси по футболу — в 1998 году. Клуб тогда еще назывался «Локомотив-96».